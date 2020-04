Joni, 34, on kärsinyt kymmenistä erikoisista oireista jo seitsemän viikkoa – testit eivät tuo selitystä tuskaiseen oloon: "Tuntui, etten osannut enää hengittää"

Savolaiselle on tehty koronatesti kolmesti, mutta tulos on ollut aina negatiivinen. Koronaviruksen mahdollisuutta ei ole myöskään voitu täydellä varmuudella sulkea pois.

Mies on käynyt lääkärillä useasti, ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat ottaneet miehen oireilun vakavasti. MTV Uutiset on nähnyt Savolaisen käynteihin liittyviä lääkärilausuntoja, joita on annettu muun muassa Terveystalosta sekä Peijaksen sairaalasta.

Ensimmäiset sairastumisoireet vantaalaiselle Savolaiselle ilmaantuivat maaliskuun 10. päivä eli aikana, jolloin koronaepidemia oli vasta kunnolla rantautumassa Suomeen.

– Ensimmäinen oire oli paine vasemman rinnan päällä, ihan kuin siinä olisi ollut 10-15 kiloa ylimääräistä.

Päivien ja viikkojen kuluessa oireet ovat saaneet kokonaan uusia muotoja, Savolainen kertoo MTV Uutisten haastattelussa sairauspäivänä 49.

– Ensioireiden jälkeen tuli yskä ja keuhkopoltetta.

– Nyt näyttää paremmalta, ja suurin osa oireista, esimerkiksi rintapaine, keuhkopolte, kuiva yskä, osa tunnottomuuksista, käsien säryt kuten esimerkiksi kyynärpääsäryt, selkäsäryt, niskasäryt ja nilkkasäryt, ovat poistumassa tai niitä ei ole enää ollut, mies listaa.

Savolaisen yllä luettelema oirelista on pitkä, mutta se on silti vain osa kokonaisuudesta.

Oireet jatkuvat edelleen

Vaikka sairautta on jatkunut jo seitsemän viikkoa, ei se vielä osoita talttumisen merkkejä. Vantaalaisen oireet ovat yhä moninaiset.

– Edelleen vatsassa tuntuu ja päässä tuntuu, esimerkiksi ohimon alueella. Se ei ole lihaskipua vaan tuntuu, että suoni vetää päässä. Suuremmat ja isommat oireet ovat olleet vasemmalla puolella, Savolainen näyttää päätään Skype-haastattelussa.

Savolaisella ei ole todettu virallista koronatartuntaa. Hän itse on varma, että kyseessä on covid-19-tartunta.

Ensimmäisten oireiden ilmaantuessa maaliskuun alkupuolella terveydenhuollossa painotettiin vielä kontaktia sairastuneen tai epidemia-alueilta tulleen ihmisen kanssa.

Savolaisen tapauksessa tällaista ei ollut, eikä hän päässyt testeihin oireiden alkaessa. Itse hän uskoo saaneensa mahdollisen tartunnan lentokenttäjunasta, jossa hän matkustaa työmatkojaan säännöllisesti.

– Muistan, että junassa oli yskivä henkilö muutaman metrin päässä. Oireet alkoivat muutamaa päivää myöhemmin.

Vaikka koronatestit eivät ole antanut virallista vahvistusta Savolaisen omalle arvelulle, katsovat myös häntä hoitaneet lääkärit, että oireet johtuvat mahdollisesti koronatartunnasta. Sairaalakäynneillä häntä on hoidettu eristyksissä.

Juttu jatkuu videon jälkeen - voiko koronatesteihin luottaa?

MTV Uutiset on nähnyt Savolaisen lääkärinlausuntoja, joissa eräässä lukee muun muassa näin:

"Corona näytteenoton sensitiivisyys ei ole 100 %, eikä mittavasta näytteenotosta huolimatta päästä täyteen varmuuteen siitä, onko potilaalla nyt pitkittynyt corona virusinfektio vai ei. Tältä osin tärkeintä on lepo kotona corona eristystoimin. (...) Maailmalta on runsaasti kuvauksia, joissa corona oireita ollut pitkäänkin, juuri tämäntyyppisinä yleisoireina (...)."

Lääkettä virustautiin ei ole, joten Savolainen on ottanut kipuihinsa ja särkyihinsä ainoastaan lääkärin määräämää särkylääkettä.

"Niskat menivät jäätävän jumiin"

Vaikka oireet ovat muuttuneet sairausaikana, on niille ollut yhteistä se, että ne pahenevat iltaa kohden.

– 2-3 viikon kohdalla oli sellaisia ihmeellisiä jäykkyyskohtauksia niskassa. Tuntui, että niskat menivät 1-5 tunniksi aivan jäätävän jumiin ja sitten ne aukesivat. Tuntui, että suonet olisivat olleet jotenkin paineen alla.

Koronan yleisesti tunnetuihin oireisiin kuuluu hengenahdistus, josta myös Savolainen on kärsinyt.

– Hengitystieoireet tulivat ensimmäisen kerran noin 1,5 viikon kohdalla. Se oli sellaista, että kun menin nukkumaan, en saanut kunnolla henkeä, vaikka yritin hengittää. Jouduin keskittymään hengittämiseen, siihen että henkeä tulisi sisään. Tuntui, että en osannut enää hengittää.

Savolainen kertoo, että taudin edistyessä lääkärit olivat jatkuvasti ilmaantuneista uusista oireista yhtä ihmeissään kuin hän itse. Tämä on luettavissa myös lääkäreiden raporteista,.

Osa kasvoista meni tunnottomaksi

Seitsemään viikkoon on mahtunut valtava määrä muitakin oireita.

– On ollut järkyttävää väsymistä ja hengästymistä. Hengästyin puhuessa, syödessä ja kävellessä. Kun puhuin jonkun kanssa puhelimessa, piti pysäyttää puhe ja hengittää, jopa puhuminen oli niin raskasta. Tuntui, että kroppa oli ihan loppu. Voimat oli aivan loppu.

Savolainen on käynyt lääkärissä ja sairalapäivystyksessä, mutta ei ole joutunut jäämään sairaalahoitoon.

– Soitin ambulanssin itselleni 25.3. yöllä, kun aloin tuntea halvauksenomaisia oireita kasvoissa. Tuntui, että vasen ja oikea puoli menivät kokonaan tunnottomiksi.

– Makuaisti lähti myös toisen viikon kohdalla, en enää maistanut jugurttia ja mysliä, joita aina syön. Silloin en vielä tiennyt, että se oli mahdollisesti koronan oire, missään ei ollut kerrottu, että makuaistin ja -hajuaistin muutokset ovat koronan aiheuttamia.

Facebook-ryhmälaiset listanneet jo yli 60 oiretta

Nyt Savolainen on perustanut myös vertaistukiryhmän koronaviruksen saaneille tai oireileville Facebookiin. Hän teki ryhmässä kyselyn ihmisten kokemista oireista, joita on tähän mennessä listattu 65 erilaista.

– Vertaistuki tässä tilanteessa on todella tärkeetä, kun osa lääkäreistä ja terveyskeskuksista vähättelee tilannetta ja oireita ja ihmiset ovat yksin, Savolainen sanoo.

Savolainen alkoikin tehdä jo oireilunsa alussa Youtube-videoita, joilla hän kertoi tuntemuksistaan. Niistä tuli nopeasti suosittuja.

– Alkoi tulla kommentia ihmisiltä joka puolelta Suomea. He kertoivat vastaavista oireista. Ajattelin, että nämä pitää saada kaikkien tietoon.

Savolaisen Youtube-päivityksiä voi katsoa täältä: https://www.youtube.com/c/teslajoni.

Joni Savolainen on siis pitänyt oireistaan kirjaa alusta lähtien. Hän toimitti MTV Uutisille myös oman kuvailunsa siitä, miltä viikkojen oirepiina on tuntunut ja mitä oireita hänellä on ollut.

Alla oleva teksti on hänen itsensä kirjoittamaa:

"Tilanne 48 päivän jälkeen ei ole kovin maaritteleva.

Uudet oireet viimeisen viikon sisällä: Äkkinäiset oksennusrefleksit ilman mitään syytä, kyynärpää säryt kummassakin kädessä etupuolella, polvien säryt, hermosähköiskuja etureisiin, nilkkasärky oikealla jalassa, korvakipu. Ja kun silmät sulkee, tuntee outoa kipua niiden takana. Silmät myös väsyvät (ei tv:tä tai tietokonetta). Ja maailman oudoimmat lihasnykäykset joka paikassa. Paineen tunne oikealla vatsassa.

Korostan, että tämä virus tuntuu aktivoituvan kropassa miten sattuu.

Minulla on paljon puutuneisuus-/tunnottomuus- ja kihelmöintiongelmia (neurologisia)

Päivitetty listaus:

Ensimmäiset oireet tulivat 10.3.2020 ja ne olivat päänsärky ja vatsavaivat (oudot muljahtelut alavatsassa). Niitä kesti 2 päivää ennen pääoireita ja sitten 13.3.2020 alkoi pieni paine vasemmalla puolella rinnassa.

Oireet ovat laajat ja monipuoliset. Nyt uutena minulle ovat tulleet nivelsäryt. Esimerkiksi oikean käden keskisormeen sattuu.

22. huhtikuuta mennessä ilmenneet oireet kuvattuina ovat seuraavat:

1. Heikotus, voimattomuus, hengästyminen jopa kodin sisällä kävelystä saati puhuessa (viikot 1 ja 2). Myös kolmannella, neljännellä ja viidennellä viikolla kroppa todella heikkona. Käsistä puristusvoima ja jaloista voimat pois kokonaisuudessaan.

2. Päänsärky aaltoileivaa ja kovaa. Osan päivistä pois ja sitten tulee takaisin.

3. Keuhkokipu.

4. Rintakehän paine/keuhkojen polte.

5. Henkitorven polte. Loppui 3.5 viikon jälkeen ja palaisi päiväksi 16.4.

6. Kurkkukipu (epämääräinen). Tuntuu, että olisi panta kaulan ympärillä.

7. Hengitysvaikeuksia (iltaa kohden yleensä pahentuu, pitää keskittyä nukkumaan mennessä hengittämiseen).

8. Leposyke koholla jopa pienestä rasituksesta.

9. Epämääräisiä kipuja joka puolella kroppaa.

10. Pistävä kipu vasemmalla rinnassa.

11. Lapaluiden alla pistävää kipua.

12. Kuiva yskä. Minulla on noussut verenmaku suuhun yskiessä. Itselläni se oli pahinta 1,5 viikon kohdalla, mutta palasi takaisin 18 päivän kohdalla. Palasi uudestaan takaisin 16.4.2020.

13. Leukalihaksiin särkee/kihelmöi aaltoilevasti. Tuntuu, että leuka/posket olisi puutuneet. Säteilyä myös hampaisiin.

14. Jaloissa särkyä (pohkeet ja reidet).

15. Kaulassa puristava tunne.

16. Makuaistissa heikentymistä viikolla 1 ja 2. En maistanut kunnolla omaa jugurttia/mysliä, jota syön yleensä joka päivä.

17. Minulta hävisi tunto parista sormesta vasemmassa kädessä 25.3., mutta palautui noin 5 päivän jälkeen takaisin. Lähti pois taas viikolla 6 tai 7. Ei tunne esim. kylmää vettä kunnolla (pikkurilli).

18. Nivelsäryt polvissa ja sormissa/käsissä, etenkin vasen.

19. Akillesjänteeseen oikeassa jalassa särkenyt epämääräisesti kävellessä.

20. Janon tunnetta suussa ja vaikka juo kuinka paljon se ei auta mitään. Nämä tulevat aaltoilevasti. Tällöin myös heikottaa hulluna vaikka istuisi paikallaan.

21. Kipua vasemmalla kädessä kun rintaan pistää pahiten. Tuntuu, ettei kättä voi kunnolla käyttää.

22. Aatamin omenan alle kutittaa aivan älyttömästi ja jos päästä nostaa, alkaa yskittää paljon.

23. Lihasjäykkyydet alkavat ja lähtevät pois miten sattuu (yleensä minulla niskan alueella). Tuntuu, ettei voi kääntää päätä kunnolla silloin kun se tulee. On aivan kamala tunne.

24. On ollut hetkiä, kun kroppa tuntee järjetöntä heikotusta, niin että oikein "tärisee" ja kun katsoo oksitometrillä, niin huomaa, että syke on luokkaa 80 vaikka istuu paikallaan. Näitä on ollut miten sattuu päivisin.

25. Oksennusrefleksiä tulee välillä kun päässä alkaa heittää (posket/naama kihelmöi).

26. Vasemmasta kainalokuopasta noin 10 cm alempana kipukohta. Tulee ja menee pois miten sattuu.

27. Paineen tunnetta vatsassa alhaalla oikealla (havaittu +42 päivän jälkeen).

28. Silmäkipua (havaittu +38 päivän jälkeen).

29. Korvakipua välillä (havaittu +38 päivän jälkeen).

30. Lihasnykäyksiä viikon 3 jälkeen joka puolella kroppaa.

Osat päivät voivat olla ok ja sitten oireet tulevat aaltoilevasti nopeasti takaisin. On ollut esimerkiksi 2-3 päivää peräkkäin, että ei ole ollut pahoja oireita, mutta sitten ne ovat tulleet takaisin samanlaisina tai pahempina.

Tuntuu siltä kropassa, että virus aktivoituu miten sattuu ja sen kyllä huomaa, kun näin käy. Alkaa poskissa tai naamassa kihelmöidä ja puutuneisuus valtaa kasvot. Säteilee myös hampaisiin.