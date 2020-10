Neljä suomalaista koronapotilasta kertoo, kuinka erikoiset oireet kiusaavat vielä kuukausia taudin jälkeen: "Lääkäri on suoraan sanonut, että voit kärsiä näistä oireista loppuelämäsi"

– Tämä on pelottavaa. Minulla on todella voimaton olo, enkä pysty elämään normaalia elämää. Kävellessä tuntuu kuin edestä puhaltaisi kova vastatuuli, Caroline Walls kuvailee tuntemuksiaan puoli vuotta tartunnan jälkeen.

Koronan pitkittyneistä oireista kärsivien määrää on lähes mahdotonta hahmottaa vielä tässä vaiheessa. Tampereen yliopiston anatomian professori Seppo Parkkila arvioi, että maailmanlaajuisesti pitkittyneistä vaivoista saattaa kärsiä satojatuhansia koronapotilaita.

– Jo tammikuussa Yhdysvalloissa potilaita seurattiin yli kuukauden ajan. Sairaalahoidetuista potilaista kolmasosalla nähtiin keuhkomuutoksia edelleen yli kuukauden jälkeen. Ja yleisyyttä on edelleen selvitelty. Tuoreen, vielä vertaisarvioimattoman, yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 70 prosentilla sairaalahoidossa olleista potilaista oli hengitysoireita vielä kuukauden jälkeen kotiutuksesta, Parkkila kommentoi tilannetta MTV Uutisille syyskuun lopussa .

– On muistettava, että pelkästään korona ei aiheuta pitkittynyttä oireilua, vaan influenssan ja keuhkokuumeen jälkeenkin voi olla pitkään jälkioireita.

Jälkioireita on ollut kaikenikäisillä ihmisillä, eivätkä nuoret ole poikkeus. Järvisen mukaan nuorilla on ilmennyt jälkitautina hajuaistin pitkäaikaista katoamista. Hajuaistin muutoksista kärsii myös koronan sairastanut THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Oma henkilökohtainen ongelmani on, etten pysty juomaan kahvia. Se vaan maistuu hirveän pahalta. Ensin luulin, että se on vain pään sisällä oleva ajatus, mutta kyllä se on ilmeisen todellinen muutos.