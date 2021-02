Ekaluokkalainen sairasti kuumeettoman koronan syksyllä, kivut jatkuvat edelleen: "Oireet sahaavat, eivätkä lopu"

Katso video: Vertaistukiryhmän perustaja Joni Savolainen on kärsinyt koronaoireista jo 200 päivää. Juttu jatkuu videon jälkeen...

Jalkojen kivuista näön sumenemiseen

Tytöllä on astma, joka oli ennen koronaa ollut hyvässä hoidossa. Äidin huoli syveni, kun hän huomasi, ettei tytär jaksanut nousta kotitalon portaita. Tuolloin koronatartunnan saamisesta oli kulunut reilu viikko.

Oireet sahaavat edelleen

Nyt tytön koronatartunnasta on kulunut neljä kuukautta, mutta osa oireista jatkuu edelleen.

– Tytär tykkää käydä koulussa ja on innokas ekaluokkalainen. Häntä on harmittanut, että oireet sahaavat, eivätkä lopu.

Äiti on iloinen siitä, että keuhkokuvat olivat viimein tammikuun lopussa puhtaat. Hän toivookin, että kaikki oireet häviäisivät kevään mittaan.

Lasten pitkittyneestä koronasta tiedetään vasta vähän

– Siitä on maailmalla puhuttu, mutta Suomessa ei ole vielä sellaisia potilaita nähty. Se ei tarkoita, että niitä ei olisi, Saxén kommentoi.

Saxénin mukaan Suomessa on tehty yksittäisiä lähetteitä lasten pitkäaikaisen koronan tutkimista varten, mutta vielä ei ole varmuutta oireiden yhteydestä koronaan.

"Parantavaa lääkettä ei ole"

Pitkäkestoisen koronan toteaminen on oirekirjon laajuuden vuoksi hankalaa, eikä lasten pitkäaikaista koronaa käsittelevää tutkimustietoa juurikaan ole.

Tampereen yliopiston anatomian professori Seppo Parkkilan mukaan pitkittyneestä koronasta kärsivillä lapsipotilailla on havaittu samankaltaisia oireita kuin aikuisilla.

Näitä oireita ovat muun muassa uupumus, hengitysvaikeudet, kurkkukipu ja lihasheikkous. Oireiden lista on kuitenkin paljon tätä pidempi.

– Long covid todetaan normaalilla lääketieteellisellä tutkimuksella. Tärkeää on, että lääkärikunta tietää, että tätä voi olla myös lapsilla.

Lapset ovat sairastaneet akuutin koronan usein lievempänä kuin aikuiset. Myös sairaudesta toipumista on pidetty nopeana.

Tammikuun lopussa julkaistun vielä vertaisarvioimattoman italialaistutkimuksen mukaan yli puolella tutkimukseen osallistuneista lapsipotilaista oireilu on jatkunut vielä neljän kuukauden jälkeen. Parkkilan mukaan uusi tutkimustulos on huolestuttava, joskin on huomattava, että oireiden vakavuus vaihtelee.