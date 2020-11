Korona laukaisi Annalla sairauden, johon hän ei saa hoitoa: "Ei auta kuin katsoa, miten minun käy – valehtelen, jos väitän, että ei pelota"

Koronatartunnasta on kulunut nyt kahdeksan kuukautta, ja suurin osa Annan päivistä menee edelleen sohvalla maaten.

"Tunsin heti, että tämä ei ole tavallista flunssaa"

50 päivää eristyksissä

– Lääkäri sanoi, että parissa viikossa olo helpottaa. Ajateltiin, että tämä on koronan jälkimaininkia.

Lieväoireisilla myös jälkioireita

Koronan jälkioireita on esiintynyt sekä nuorilla aikuisilla että vanhemmilla henkilöillä. Ei ole vielä selvää, miksi koronan jälkioireet tulevat toisille rajumpina.

Vaikka Järvisen mukaan sairaalahoitoa vaatineilla koronapotilailla on ollut useammin pitkittyneitä oireita, oireilu voi jatkua myös lievästi taudin sairastaneilla. Sama kokemus on Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdströmillä.

– Myös lieväoireisilla koronaan sairastuneilla on ollut merkittäviä elämään vaikuttavia jälkioireita, Gärdström kommentoi.

Gärdströmin kokemuksen mukaan jälkioireet ovat osalla potilaista helpottuneet 2-3 kuukauden jälkeen, mutta näin ei ole kaikissa tapauksissa. Osalla oireita on jopa yli puoli vuotta sairastumisesta niin kuin Annalla.

Elämää neljän seinän sisällä

– Olo on jatkuvaa aaltoilua, eikä voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Viime kuussa Anna sai diagnoosin virusinfektiota seuraavasta väsymysoireyhtymästä. Sairauden keskeisenä oireena on useimmiten pitkäkestoinen uupumus, joka pahenee vähäisessäkin fyysisessä tai henkisessä ponnistelussa.

Korona voi laukaista virusinfektion jälkeisen väsymysoireyhtymän

Gärdström ei osaa arvioida, kuinka yleistä on saada virusinfektion jälkeinen väsymysoireyhtymä koronan jälkeen. Hänen mukaansa puhutaan yksittäisistä tapauksista.

– Infektiot voivat laukaista ME/CSF-oireilun, mutta yksittäistä infektiota ei ole kyetty sen taustalla osoittamaan. Siten on mahdollista ja todennäköistä, että näin voisi käydä myös covid-19:n kohdalla, mutta kokemusta tai tietoa ei minulla vielä ole.

"Ketään ei tunnu kiinnostavan"

Anna kokee, että hän on jäänyt heitteille uuden diagnoosinsa kanssa. Mitään hoitoa sairauteen ei ole tarjottu.

– Minulle sanottiin, että sinulla on nyt tämä sairaus, mutta ei siihen ole hoitoa. Miksi edes menisin lääkäriin, kun ei sieltä saa apua?

Järvisen mukaan sairauden hoito on pääosin kuntouttavaa ja potilasta tukevaa, sillä taudin syyhyn kohdistuvaa hoitoa ei tunneta.

– Kun spesifistä hoitoa ei ole, ensisijainen hoito on potilaan tukeminen ja kuntoutukseen motivointi. Uskoisin, että oireiden hyväksyminen ja selitysmallin antaminen auttaa jo monia ja helpottaa oireisiin sopeutumista.

"Valehtelen, jos väitän, että ei pelota"

Suomessa ei ole vielä virallista hoitosuositusta ME/CFS-sairaudelle. Hoitosuositus on valmisteilla ja sen on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Eniten tukea Anna on saanut vertaistukiryhmistä.