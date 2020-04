Kuume, ripuli, ihottuma, vesirakkulat – koronaoireiden kirjo on valtava, mutta se voi vieläkin kasvaa: "Tauti on hyvin moni-ilmeinen"

Kun tieto lisääntyy, ymmärrys lisääntyy

"En olisi hämmästynyt, jos tulisi uusia oireita"

Influenssa, funssa vaiko jopa korona?

– Influenssakausi on jotakuinkin ohitse, mutta erilaisia muita hengitystieinfektioita on vielä.

Kontakti sairastuneeseen on tärkeä signaali

Nyt tilanne on muuttunut, koska matkustaminen on loppunut käytännössä kokonaan, joten tartunnat ovat peräisin etupäässä kotimaasta.

– Jos on tavannut jonkun, jolla on muutama päivä myöhemmin todettu korona, silloin on mahdollisista, että on saanut tartunnan myös itse, vaikka ihminen olisi tapaamishetkellä ollut täysin oireeton.