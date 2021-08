Vähättelyä, yksinäisyyttä ja pelkoa – koronapandemian väliinputoajat kertovat kohtelustaan MTV:lle: "En saa mitään hoitoa mistään"

Tällä on voinut olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen, millaista hoitoa yksittäiset ihmiset saavat, ja miten heidän vaivoihinsa ylipäätään suhtaudutaan terveydenhuollossa. Osataanko oireet yhdistää pitkittyneeseen koronaan, vai annetaanko niille toisenlainen diagnoosi?

Tässä jutussa kolme keväällä 2020 sairastunutta kertoo, millaista kohtelua he ovat saaneet osakseen, kun he ovat yrittäneet saada apua oireisiina.

"En saa mitään hoitoa mistään tällä hetkellä"

Aallon oireet eivät kuitenkaan ole loppuneet. Hänen kävelykykynsä on heikentynyt niin, että hän kykenee kävelemään korkeintaan kilometrin kerrallaan. Liikkumisen avuksi hän on saanut rollaattorin ja pyörätuolin – ja tänä kesänä hän sai käyttöönsä sähkömopon.

Oireet veivät työkyvyn

Pitkittyneiden oireiden perusteella Aallolle on diagnosoitu krooninen väsymysoireyhtymä. Tähän diagnoosiin avunsaanti on sitten oikeastaan jäänyt.

– Kun käyn terveyskeskuslääkärillä, hän ihmettelee aina kovasti. Hän ei ole tyrmännyt tai vähätellyt oireitani. Hän on hyvinkin kiinnostunut siitä, miten vointini etenee, mutta ei hänelläkään ole mitään apukeinoja siihen. Eli käytännössä en saa mitään hoitoa mistään tällä hetkellä.

– Se on aika hankalaa, jos kukaan ei ota sinua todesta. Se on todella ikävä tunne, sellainen avuton.

Juuri sillä, että Aallolla ei ole positiivista koronatestitulosta "todisteeksi" sairastetusta taudista on voinut olla vaikutusta siihen, miten hänen hoitonsa on edennyt. Jalkavaivojen lisäksi hänellä oli ongelmia myös esimerkiksi sydämen kanssa, mutta varsinkin alussa kaikki huomio keskittyi jalkoihin.

Oireet jatkuvat yhä, ja tällä hetkellä Aalto on sairauslomalla. Kesken olevia lastenohjaajan opintoja hän ei pysty jatkamaan.

– Tekemättä on enää näyttötyöt päiväkodissa. Jos fyysinen jaksamiseni on aivan onneton, en selviäisi edes puolta päivää siellä lasten kanssa.

– Olen iloinen siitä, että minulla on jonkin verran vielä toimintakykyä, enkä ole koko aikaa pyörätuolissa. Yritän ajatella positiivisesti.

"Me jäämme johonkin systeemin väliin roikkumaan"

Oireet ovat jatkuneet aina tähän päivään asti, eli jopa puolentoista vuoden ajan. Hän on kärsinyt etenkin erilaisista keuhko-ongelmista, kuten keuhkokivusta ja hengenahdistuksesta. Lisäksi Latvala on kohdannut muistiongelmia. Myös pitkittynyt yskä vaivaa häntä.

Lukuisia käyntejä lääkärillä

– Yksi sairaanhoitaja sanoi minulle, että ymmärräthän sinä, että testit maksavat sata euroa, että emme me ihan keneltä vain ota näitä testejä.

Sen jälkeen Latvala on juossut lääkärillä puolentoista vuoden ajan oireidensa takia. Eri vaiheissa ja eri lääkäreillä on ollut eri käsityksiä siitä, mistä Latvalan oireet johtuvat.

Esimerkiksi aivan sairastumisen alussa lääkäri epäili hänellä keuhkoputkentulehdusta, johon määrättiin antibiootteja. Sittemmin yksi lääkäri on epäillyt hänellä astmaa – joskaan keuhkolääkärin tekemissä testeissä mitään merkkejä astmasta ei löytynyt. Verikokeissa Latvalalle todettiin anemia.

Latvalalle on koko prosessista jäänyt päällimmäisenä sellainen tunne, että hänen oireitaan ei ole otettu vakavasti, ja että lääkäreiden suhtautuminen on ollut skeptistä, jopa vähättelevää.

– On ollut yksinäinen olo, kunnes löysin tuon Facebookin vertaistukiryhmän. Sitten olin satavarma, että olen sairastanut koronan, ja nyt sairastan long covidia. Ryhmän kautta olen saanut enemmän tukea kuin ainoaltakaan lääkäriltä.

Positiivinen testitulos oli helpotus

Tällä hetkellä Latvala sairastaa koronaa toistamiseen. Sen myötä hän on tuntenut olonsa helpottuneeksi.

– En helpottunut siksi, että sairastan sitä, koska en halua sairastaa koronaa uudelleen. Mutta nyt minulla on positiivinen testitulos, joten kukaan ei voi kyseenalaistaa, olenko sairastanut koronan. Minun ei tarvitse enää todistella itseäni.

Silti Latvalaa harmittaa ja huolettaa niiden ihmisten puolesta, joita kukaan ei vieläkään usko siitä, että he ovat sairastaneet koronan.

– On tosi pelottavaa, että kaikki vaativat positiivisen testituloksen, ennen kuin tulet saamaan hoitoa, Latvala toteaa.

– Me jäämme johonkin systeemin väliin roikkumaan.

"Hengissä on selvitty, mutta kaikkea pientä jännää on"

– En nyt sano, että siinä hetkessä koin, että kyse on koronasta. Mutta se yskä oli jotenkin poikkeava.

Hän soitti Oulun seudun koronapäivystykseen, jonka jälkeen hän ajoi puolisoineen testipaikalle. Sisällä testausasemalla hoitaja pysäytti ja sanoi, että Ikäheimoa ei testatakaan. Kriteerit eivät täyttyneet. Ikäheimo kertoo, että sittemmin hänen oireitaan on kuunneltu terveydenhuollossa, mutta tuo maaliskuinen testipaikalta käännyttäminen tuntuu edelleen traumaattiselta asialta.

Ei tervettä päivää puoleentoista vuoteen

Kuluneen hiukan vajaan puolentoista vuoden aikana Ikäheimo ei ole kokenut yhtäkään täysin tervettä päivää – päivät ovat kuitenkin jakautuneet huonompiin ja parempiin. Hänelle todettu astma on jatkunut tähän päivään asti.

Haju- ja makuaistin menetys kesti vain viikon, mutta Ikäheimo kokee edelleen aika ajoin erilaisia hajuhallusinaatiota. Yhtäkkiä voi haista siltä, että naapurilla on takka päällä tai nurkan takana on nuotio, vaikka Ikäheimo asuukin kerrostalossa, eikä naapurilla ole takkaa.

– Hengissä on selvitty, mutta kaikkea pientä jännää on. Pahin on tuo astma, hän summaa.