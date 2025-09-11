Jääkiekon Mestis-kausi alkaa tänään torstaina 11. syyskuuta. Avauspelinä toimii viime kevään finaaliuusinta, kun hallitseva mestari Jokerit kohtaa Helsingin jäähallissa IPK:n.
Kaikki Mestis-ottelut nähdään tuttuun tapaan suorina lähetyksinä MTV Katsomossa. Tämän lisäksi MTV Sub tarjoilee kuukausittain suoran huippuottelun. Syyskuun televisio-ottelu on ensi tiistaina miteltävä Hermes–IPK.
MTV Subin runkosarjan Mestis-ottelut:
Ti 16.9. klo 18.15 Hermes–IPK
Ti 14.10. Klo 18.15 K-Vantaa–Ketterä
Pe 7.11. klo 18.15 Jokerit–Ketterä
Ti 16.12. Klo 18.15 Jokerit–Pyry
Ti 13.1. klo 18.15 JoKP–Hermes
Ti 24.2. klo 18.15 TUTO–IPK
Televisio-otteluiden selostuksesta vastaa Juho Kokko. Asiantuntijoina kuullaan muun muassa Pekka Saravoa ja Ari Vallinia.
MTV Katsomossa Mestistä selostavat Julius Sorjonen, Toni Lång, Henri Niemelä, Teppo Laaksonen, Niko-Joonas Tuominen, Marko Niskanen, Heikki Rasanen, Tommi Meronen, Harri Nykänen, Jani Säteri ja Airik Hodge.
Mestiksen voittaja pelaa ensi keväänä SM-liigan karsintasarjassa pääsarjan playoutien häviäjää vastaan. Viime keväänä Jokerit kävi testaamassa Pelicansin vireen, mutta hävisi karsinnat voitoin 1–4.
Mestis-ottelut ja Liiga-karsinnat tavoittivat viime kaudella ennätysyleisön. MTV:n kanavilla ja MTV Katsomossa ottelut tavoittivat kaikkiaan yli kaksi miljoonaa suomalaista.