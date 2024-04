Jokerien pomo paljasti merkittävän tiedon ensi kauden kotiotteluista

Päättyneellä kaudella Mestistä sekä Helsingin jäähallissa Nordenskiöldinkadulla että Keravan jäähallissa pelannut Jokerit järjestää ensi kauden kaikki kotiottelunsa Helsingissä, kertoo seuran puheenjohtaja Mikko Saarni.

Jokereilla on ollut etäisenä haaveena päästä jo ensi kaudeksi Ilmalan areenaan, mutta hallin yksityisen kaupan toteutumisesta ei ole toistaiseksi saatu mitään konkreettista merkkiä. Samaan aikaan Helsingin kaupunki on käynnistänyt toimet areenan pakkolunastamiseksi.

Joka tapauksessa Keravalle evakkoon joukkueen ei tarvitse enää lähteä.

– Meillä on lähtökohtaisesti sovittu Nordikselle kaikki kotipelit. Jos entisen Hartwall Arenan tilanteessa tapahtuu jotain, niin voidaan katsoa uudestaan, mutta tällä hetkellä mennään niin, että 25 kotipeliä pelataan Helsingin jäähallissa, Saarni kertoo.

Jokerit houkutteli avauskaudellaan paikoin mukavasti väkeä Töölöön, ja muun muassa paikallisottelut Kiekko-Espoota vastaan myytiin loppuun. Saarnin mukaan halli on palvellut seuraa hyvin.

– Vaikka Nordis on tietysti kallis paikka Mestis-peleille, ja lipun hinta Mestiksessä on vähän eri luokkaa kuin Liigassa. Mutta tietysti Jokereilla on loistava faniporukka, joka löysi hyvin hallille. Toivotaan, että se jatkuu myös ensi kaudella.

Pelaajabudjetti puoli miljoonaa

SM-liiga on ensi kaudesta lähtien ainakin teoriassa avoin sarja, sillä Mestiksen voittaja karsii paikasta tällä tiedolla viimeiseksi sijoittuneen Liiga-seuran kanssa. Jokerien kannalta se tarkoittaa mahdollisuutta, mutta myös kovan luokan haastetta niin urheilullisesti kuin taloudellisesti.

– Meidän tavoitteemme on pelata Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Siinä me pysyttäydymme ja sen pohjalta me lähdemme tekemään suunnitelmia myös ensi kautta ajatellen, Saarni linjaa.

Jokereilla ei kuitenkaan ole ensi kaudella rahkeita vastata SM-liigatason miljoonabudjetteihin.

– Lähtökohtaisesti pelaajabudjetti on noin puoli miljoonaa euroa. Sitten me reagoimme sen mukaan, kun asioita varmistuu ja tiedetään faktoina, mitä Liiga-osake esimerkiksi maksaa, ja mitkä ne ehdot loppujen lopuksi ovat. Paljon on ollut puhetta ja huhua, mutta faktaa ei ole tullut. Nyt odotellaan sitä, Saarni painottaa.

Saarnin mukaan liiganousua ei siis lähdetä tavoittelemaan riskisatsauksilla, jotka voisivat vaarantaa Jokerien toimintaa pitemmällä aikavälillä.

– Pitää muistaa tietysti se, että mikään tavoite ei saa mennä organisaation edun edelle. Kaiken pitää olla tehty niin, ettei se uhkaa organisaation ja seuran tulevaisuutta. Niillä reunaehdoilla, Saarni sanoo.

Lisää tietoa "lähiaikoina"

Jokerien päättyneen kauden tulosta tai seuran taloustilannetta Saarni ei vielä halua kommentoida ennen kuin tarkat luvut on saatu kirjanpitoon.

– En halua kommentoida nyt sitä. Annetaan sitten kommentteja, kun on valmista. Ei mennä asioiden edelle.

– Pääasia on se, että me pystymme seuraamaan sitä meidän suunnitelmaamme, joka meillä on ollut. Kun lähdetään toiseen vuoteen Mestiksessä, pystytään operoimaan siten kuin on suunniteltu, Saarni kuvailee.

Saarnin mukaan Jokerit on tiedottamassa taloudellisen tuloksen lisäksi myös ensi kauden joukkuetta koskevista muutoksista lähiaikoina. Joukkueen päävalmentajan Tero Määtän sopimus jatkuu myös ensi kauteen. Pelaajiston kasaamisesta vastaa urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki.

– Meillä on tietty hyvä runko joukkueessa. Tuodaan pelaajia ja vahvistetaan joukkuetta, ja sitten kun tiedetään yksityiskohdat ensi kaudesta, reagoidaan sen mukaisesti.