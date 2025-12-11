Helsingin Jokerit rakentaa taustalla kovaa vauhtia SM-liigajoukkuetta ensi kaudelle. Nyt seura on MTV Urheilun tietojen mukaan kiinnittänyt riveihinsä kolossimaisen suomalaispuolustajan.

198-senttinen ja 95-kiloinen puolustaja Valtteri Pulli edustaa MTV Urheilun tietojen mukaan Jokereita ensi kaudella SM-liigassa.

24-vuotias Pulli kiekkoilee tällä hetkellä Ruotsin SHL:ssä tukholmalaisen Djurgårdenin riveissä. 14 ottelussa hän on iskenyt tehot 1+3=4. Edelliset seitsemän peliä Pulli on kuitenkin ollut pelaavan kokoonpanon ulkopuolella.

Turkulaislähtöinen pelimies edusti kahdella edelliskaudella San Jose Sharksin AHL-seuraa Barracudaa. Pulli siirtyi viime vuoden joulukuussa Sveitsin liigan Luganoon, jossa varjeli maalia loppukauden ajan.

Pulli löi itsensä läpi TPS:ssä kaudella 2022–2023. Hän pelasi kyseisellä sesongilla uransa ensimmäiset maaottelut ja solmi lopulta NHL-tulokasdiilin. Kaikkiaan Pulli on pukenut Leijonat-paidan ylleen 17 kertaa.

Mestiksen hallitseva mestari Jokerit sai SM-liigan taannoisen yhtiökokouksen päätöksellä hakea pääsarjan lisenssiä kaudeksi 2026–2027. Seura on myös ilmoittanut hakevansa lisenssiä.