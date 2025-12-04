Viime kauteen komean kiekkouransa päättänyt Valtteri Filppula pohtii, voisiko hän tulevaisuudessa olla mukana Jokereiden päivittäisessä toiminnassa. Ensin pitäisi päättää, onko perheen pysyvä koti Yhdysvalloissa vai Suomessa.
Jokereiden viime kausi päättyi Mestiksen mestaruuteen ja SM-liigan karsintoihin, missä seinä nousi lopulta pystyyn Lahden Pelicansia vastaan. Lopullinen päätös uran lopettamisesta kypsyi toista viikkoa.
41-vuotias Filppula on nauttinut joutenolosta. Kesään mahtui tuttuun tapaan golfia ja tennistä. Uuden kauden käynnistyttyä lopettamispäätös on tuntunut yhä oikealta.
– Olen tyytyväisenä saanut nauttia peleistä katsomosta. Ei ole tullut sellaista oloa, että olisi halunnut vielä pelata, Filppula kertoo.
Kovin pitkään Filppulan ei ole tarkoitus maata laakereillaan. Hän omistaa osan Jokereista ja sydän sykkii vahvana omaa seuraa kohtaan.
– Ollut tosi kivaa olla tässä roolissa Jokereissa. Sitä kautta voisi alkaa olla päivittäisessä toiminnassa mukana. Mutta mitään konkreettista ei ole.
Päätös tulevaisuudesta riippuu myös perheen valinnoista. Filppulan vaimo on amerikkalainen.
– Toistaiseksi on menty Yhdysvaltojen ja Suomen väliä. Sitten kun paikka varmistuu, niin katsotaan.