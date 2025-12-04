



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Valtteri Filppula mehusteli Jokereiden liiganousulla – "Voisi alkaa olla päivittäisessä toiminnassa mukana" 10:26 Valtteri Filppula ja Ossi Väänänen haastateltavina Huomenta Suomessa. Julkaistu 04.12.2025 06:03 Kasperi Kunnas kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI Viime kauteen komean kiekkouransa päättänyt Valtteri Filppula pohtii, voisiko hän tulevaisuudessa olla mukana Jokereiden päivittäisessä toiminnassa. Ensin pitäisi päättää, onko perheen pysyvä koti Yhdysvalloissa vai Suomessa. Jokereiden viime kausi päättyi Mestiksen mestaruuteen ja SM-liigan karsintoihin, missä seinä nousi lopulta pystyyn Lahden Pelicansia vastaan. Lopullinen päätös uran lopettamisesta kypsyi toista viikkoa. 41-vuotias Filppula on nauttinut joutenolosta. Kesään mahtui tuttuun tapaan golfia ja tennistä. Uuden kauden käynnistyttyä lopettamispäätös on tuntunut yhä oikealta. – Olen tyytyväisenä saanut nauttia peleistä katsomosta. Ei ole tullut sellaista oloa, että olisi halunnut vielä pelata, Filppula kertoo. Kovin pitkään Filppulan ei ole tarkoitus maata laakereillaan. Hän omistaa osan Jokereista ja sydän sykkii vahvana omaa seuraa kohtaan. – Ollut tosi kivaa olla tässä roolissa Jokereissa. Sitä kautta voisi alkaa olla päivittäisessä toiminnassa mukana. Mutta mitään konkreettista ei ole. Päätös tulevaisuudesta riippuu myös perheen valinnoista. Filppulan vaimo on amerikkalainen. – Toistaiseksi on menty Yhdysvaltojen ja Suomen väliä. Sitten kun paikka varmistuu, niin katsotaan.





Filppula vieraili keskiviikkona Huomenta Suomessa toisen jokeri-ikonin Ossi Väänäsen kanssa, joka istuu seuran hallituksessa ja on Filppulan tavoin osaomistaja.

Ossi Väänänen, riittävätkö Filppulan näytöt Jokereiden organisaatioon?

– Riittää-kö, Väänänen nauraa.

Sekä Väänänen että Filppula ovat äärimmäisen helpottuneita, että Jokereille aukesi ensi kaudeksi tie SM-liigaan.

– Me ollaan tiedetty koko ajan, että meidän organisaatio on valmis liigaan. Sinne me halutaan ja sinne Jokerit kuuluu, Väänänen sanoo.

– On tuossa ollut kaikennäköistä kuoppaa tiellä. Hienoa, että ollaan tässä. Upea fiilis, etenkin seuran ja yhteisön puolesta.

Filppulan ura päättyi pettymykseen, kun Jokerit ei saanut karsintojen kautta paikkaa SM-liigaan. Mestiksen viime kauden mestaruuden verukkeella Jokereille kuitenkin tarjottiin ensi kaudeksi mahdollisuutta liigalisenssiin.

– Upeaa nähdä, että silläkin kaudella oli merkitystä ja päästiin liigaan. Tuntuu tosi hyvältä ja itseäkin lämmittää nähdä Jokerit liigassa.

Jokereiden kymmenen viime vuoden historia KHL-seikkailuineen on herättänyt paljon tunteita. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin muuttunut kannustavaksi. Sen huomasi myös Filppula kiertäessään Mestistä ympäri Suomea.

– Ei ollut mitään sellaista huutelua, mitä olisi ehkä voinut ajatella tulevan. Meitä pelaajia kohtaan oltiin tosi kannustavia ja usein tuli kommentteja, että toivottavasti pääsette liigaan. Oli hienoa pelata vierashalleissa, kun saatiin kannustavaa palautetta.

Väänänen oli Jokereiden uudessa projektissa mukana päivästä yksi lähtien.

– Silloin kun lähdettiin liikkeelle, oli tosi paljon epäilijöitä. Ihmiset miettivät, että mikä koira tässä on haudattuna. Mutta me haluttiin, että kaikki on kristallinkirkasta. Ollaan avattu ihan kaikki rahoituksesta lähtien, Väänänen avaa seuran viestintämallia.

– Lämmittää mieltä nähdä, että laiva on kääntynyt siihen, että meihin uskotaan ja meitä halutaan. Se on aidosti fakta, että me tuodaan lisäarvoa Suomen kiekkokartalle.

Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni paljasti Hockey Night Maanantai -ohjelmassa seuran lähtevän ensi kauteen arviolta 3–3,5 miljoonan euron pelaajabudjetilla. Summa kestää vertailun liigan tämän kauden kärkiviisikkoon.

Joukkueen rakennus on alkanut toden teolla.

– Ei me olla pystytty 100-prosenttisen varmasti sanomaan kenellekään, että olemme liigassa ensi kaudella, Väänänen kertoo.

– Nyt kun se on ihan varmaa, niin pystytään täydellä höyryllä siirtymään eteenpäin. Pelaajasopimuksia neuvotellaan ja nastaa nähdä, että meillä on kova imu. Pelaajat haluavat tulla meille pelaamaan.

