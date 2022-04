Jokerien fanipomo hekumoi herkullisella skenaariolla – "Niin iso juttu, ettei sitä pysty käsittämään"

Jokerit oli pelannut venäläisvetoisessa KHL-liigassa vuodesta 2014 tähän vuoteen, kunnes Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Jokerit tiedotti keskiviikkona tavoittelevansa paluuta jääkiekon SM-liigaan kaudelle 2023–24.

– Positiivinen suunta, mutta tietysti vähän pettynyt siitä, että paluu SM-liigaan ei onnistunut vielä ensi kaudeksi – kuitenkin ihan ymmärrettävistä syistä. Hallikuviot eivät varmaan ihan heti selviä, Räty sanoi MTV Urheilulle.

Ensi kaudella Jokereilla ei ole edustusjoukkuetta missään sarjassa, mutta juniorijoukkueet jatkavat toimintaansa normaalisti. Eteläpääty on Rädyn mukaan satsaamassa U20-joukkueen tukemiseen.

– Kyllähän oli aika lailla selvä homma, että pyrimme U20-joukkueen peleihin maksimaalisella liikenteellä saamaan porukkaa. Siinäkin on vielä avoimia kysymyksiä, kuten missä U20 pelaa ensi kaudella. Ensi kausi mennään niiden mukana, ja koetamme pitää jatkuvuutta yllä kohti toivottavasti ensimmäistä SM-liigakautta ajatellen.

"Ainakin minä olen ylpeä"

Eteläpääty vaati Jokereita vetäytymään KHL:stä välittömästi helmikuussa, ja kolme päivää tämän jälkeen Jokerit ilmoitti jättävänsä kauden kesken. Edessä olisivat olleet pudotuspelit, mutta helsinkiläisseura jätti viimeiseksi jääneellä KHL-kaudellaan kevään huipennuksen pelaamatta Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

– Lähtöasetelma on ollut kaikin puolin negatiivinen ja harmillinen, että tällaiseen tilanteeseen on tultu. Eihän tuo meillekään tavallaan mieluisa tapa ollut lopettaa kautta, jos mietimme vain urheilua. Kauden kohokohta, jota kaikki ovat odottaneet, ja me joudumme nostamaan käden pystyyn ja toteamaan, että nyt saa luvan riittää.

Räty arvioi Jokerien tehneen tuoreeltaan "juuri oikeita päätöksiä".

– Sellaisia asioita, joiden takana me voimme seistä. Ainakin minä olen ylpeä, että nämä ratkaisut on tehty ja ovat tulleet niin suoraan, eikä ole jääty jahkailemaan. Heti ilmoitettiin vetäytyminen, ja aika lailla selvää oli, että koko KHL-homma on tässä.

"Kahdeksan vuotta odotettu"

Räty niputtaa Jokerien KHL-taipaleen "aikamoiseksi matkaksi".

– Paljon hyviä muistoja ja pettymyksiä, mutta myös todella negatiivisia muistoja. On ollut hyviä pelejä, jengi on saanut uusia frendejä ja solminut ihmissuhteita.

– Faniyhteisön näkökulmasta tuossa on paljon muutakin kuin jääkiekko tai KHL. Se on yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. On saanut jonkin verran kansainvälisiäkin frendejä. Saan vähintään kuukausittain viestiä Valko-Venäjältä, että mikä siellä on meininki.

– Tiedän, että jengi on saanut paljon frendejä muualtakin. Jos pitäisi kyllä tai ei -leima laittaa tähän (KHL-aikakauden) päälle, niin ei siihen ole kantaa. On ollut hyvää ja huonoa. Tämä on elettyä elämää ja nyt se on takana päin. Nyt mennään tulevaisuuteen. Koetetaan ottaa se positiivinen ja yritetään rakentaa kaikin puolin parempi Jokerit ja parempi maailma siihen ympärille.

On ounasteltavissa, että jonkinlainen osa KHL:n aikana Eteläpäädystä irtaantuneita faneja palaisi SM-liigapaluun myötä takaisin kannattamaan Jokereita.

– Se on mahdollista. Kyllä minä ainakin omalta osaltani toivotan kaikki tervetulleeksi, niin kuin olen aina toivottanut. Jos ihan ydintoimintaa mietitään, niin kyllä me haluamme keskittyä myös nuoriin. Jos mietimme heitä, jotka olivat kymmenvuotiaita Jokereiden mentyä KHL:ään, he ovat nyt täysi-ikäisiä. Kyllähän Eteläpäädyn toiminta on hyvin vahvasti nojannut siihen, että meillä on nuoria ja aina tulee uusia sukupolvia. Olemme avoinna joka suuntaan.

– Kaikki ovat tervetulleita meidän toimintaan. Olit sitten teini, joka ei ole nähnyt yhtään Jokereiden mestaruutta tai varttuneempi kannattaja, joka on elänyt jo divariaikoina tai 90-luvulla mukana. Yhteinen juttu on Jokerit, mikä on keskiössä.

Ja tarjolla voisi olla jälleen myös kuumia derbyotteluita Helsingin IFK:ta vastaan.

– Niitä on kahdeksan vuotta odotettu. Se on asia, jota ei voi kukaan muu ymmärtää kuin Jokerit- tai HIFK-fani. Ensimmäiset muistoni Stadin derbystä ovat ne derbyt, jotka käytiin hiekkalaatikoilla. Siellä on jo väännetty viikkoja ennen matsia. Se on niin iso juttu, ettei sitä pysty käsittämään. Sitä on odotettu todella paljon. Se tuo hyvin paljon ekstraa mukaan.