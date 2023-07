Teemu Selänne latasi suorat sanat SM-liigasta: "Eihän tuossa ole mitään järkeä"

– Eihän tuossa ole mitään järkeä. Liigan pitäisi ehdottomasti olla avoin, jos katsotaan urheilullista puolta. Uskon, että se tulee muuttumaan, Selänne kertoo MTV Urheilulle Helsingissä pidetyssä Bermuda-tennisturnauksessa.

– Ymmärrän sen, mitä Jokereille tehtiin. Siitä selkärankaisuudesta pitää nostaa hattua. Liiga on osakeyhtiö, joten kenet heität pois? Löytyykö meiltä tarpeeksi paljon huippupelaajia 18 joukkueen liigaan? Jos putoaa sarjasta, pystyykö pienimmät seurat edelleen pitämään parhaat pelaajansa, vai menevätkö ne tekohengitystilaan? Kolikolla on toki kaksi puolta. Ei ole helppo rasti.

Mestiksen voittaneen Kiekko-Espoon toimintaa Selänne kehuu vuolaasti.

– Olen katsonut Hirson (Kim Hirschovits) touhua viimeiset kolme vuotta. Se intohimo ja buumi, miten se on rakennettu. Se on ollut upea nähdä. Juuri sellainen tuhkimotarina, jollaisia me tarvitaan. Mestiksen finaali oli kauneutta, Selänne luonnehti.

Espoolaisen kiekon kasvattina, lähtisitkö itse tulevaisuudessa Kiekko-Espoon taustalle?

– En näe mitään syytä miksi en, Selänne tokaisi.

Jokerien mukaan Selänne ei ole keskusteluista huolimatta lähtemässä.

– On ollut vähän puhetta, mutta en ole valmis. Olen tukena, mutta katsotaan mihin aika vie, Selänne sanoo.

Aiemmin Jokerien SM-liigapaluuta edustamansa Naurava Narri Oy:n kanssa tavoitellut 52-vuotias luottaa seuran uuteen johtoportaaseen.

– Meno Jokereissa on ollut hyvin vaiherikasta viime aikoina. Aikamoista sekamelskaa pitkään. Mutta minulla on täysi tuki uusiin kavereihin. Heillä on samanlainen intohimo, mitä meilläkin oli.