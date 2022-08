Jokerien liigahankkeen mannerlaatat järisivät: Teemu Selänteen johtama ostajaryhmä pettyi pahasti neuvotteluiden kariutumiseen – "Emme tiedä, mitä on tapahtunut"

– Me käytiin hyvät neuvottelut. Olemme keskustelleet kuukausia hyvässä hengessä ja rakentavasti ry:n kanssa. Emme ole tietoisia ry:n päätöksenteon perusteista, päätöksentekoon vaikuttavista asioista tai päätösprosessista – eli siitä, minkä takia meidän kanssa ei jatketa keskusteluja, Säilynoja kertoi MTV Urheilulle, joka ei ole toistaiseksi tavoittanut ry:n puheenjohtajaa Kim Borgströmiä kommentoimaan asiaa.

– Koko prosessi on mennyt tähän asti hyvin, mutta tosissaan emme tiedä, mitä on tapahtunut.

– Meille on viimeisen viikon aikana selvinnyt, että on joku toinen taho, mutta ei tiedetä, mikä taho se on. Emme ole olleet mihinkään muuhun tahoon yhteydessä, eikä myöskään meihin ole oltu yhteydessä, Säilynoja kertoi.