Teemu Selänne avasi Jokerit-projektin epäonnistumista: "Olo on äärimmäisen pettynyt"

Teemu Selänne oli vielä heinäkuun alussa vahvasti sitä mieltä, että hän on mukana Jokereiden paluuprojektissa SM-liigaan.

Projektista ei kuitenkaan kuulunut mitään pitkään aikaan ennen kuin sunnuntaina tuli tiedote, että projekti on kaatunut.

– Tällä kertaa emme ikäväksemme päässeet Jokerit RY:n kanssa yhteisymmärrykseen. Olo on äärimmäisen pettynyt, Selänne muun muassa totesi.

Jokerit irtautui jääkiekon venäläisestä KHL-sarjasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Jokerit ilmoitti, että seuran tavoitteena on palata SM-liigaan kaudeksi 2023-2024, mutta matkassa on ollut mutkia. Muun muassa Jokereiden kotiareena Helsingin Ilmalassa on venäläisomistuksessa, ja venäläiskansalaisiin kohdistuvien boikottien takia hallissa pelaaminen ei ole ollut mahdollista.