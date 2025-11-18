Juuri nyt Avaa

Euroopan tasolla enemmän kuin joka kolmas löytää hankkeen avulla töitä, Suomessa tulokset ovat vielä parempia.

– 41 prosenttia asiakkaistamme on työelämässä ja 56 prosenttia on edennyt jollain lailla, että on työkokeilussa tai lähtenyt opiskelemaan, sanoo työhönvalmentaja Päivikki Puutio-Ojala .

Yhdysvalloista Eurooppaan ja Suomeenkin rantautunut IPS-menetelmä lähtee siitä, että vakavan mielenterveyshäiriön omaavalle asiakkaalle etsitään omia voimia ja mielenkiinnon kohteita vastaava työ kädestä pitäen.

– Muutamassa kuukaudessa tämän työhönvalmennuksen alkamisen jälkeen olin jo työelämässä, vaikka oli jo aikaisemmin tuntunut siltä, että onko minusta enää koskaan työelämään, sanoo Karsikas.

Työllistyminen on onnistunut Suomessa yli 40 prosentilla asiakkaista. Menetelmä onkin vakiinnuttamassa asemansa hyvinvointialueiden toiminnassa. Kirsi Karsikas on työskennellyt jo pari vuotta Välikankaan kirjapainossa, sitä ennen vakava masennus ja uupumus vei hänet vuosien ajaksi syrjään työelämästä.

Katso jutusta, missä IPS-menetelmässä on kyse.

Katso jutusta, missä IPS-menetelmässä on kyse.

Masennus ja uupumus veivät Kirsin työelämästä – uusi metodi auttoi takaisin muutamassa kuukaudessa

Masennus ja uupumus veivät Kirsin työelämästä – uusi metodi auttoi takaisin muutamassa kuukaudessa

Lukemat hämmästyttävät, sillä asiakkaiden ongelmat eivät ole lieviä.

Tässä Suomen tilastoja. Lähde: THL.

– Tämä työ itsessään on ajatusta siitä, että minusta onkin työelämään, ja tavallaan se on vahvistanut sitä ajatusta itsestäni työntekijänä, Kirsi Karsikas sanoo.

– Sitten, jos kävisi niin, että työntekijän voinnissa tapahtuu jotain, voi olla yhteydessä työhönvalmentajaan ja voidaan miettiä jotain mukautusta hetkellisesti siihen työhön, ettei tarvitse heti jäädä sairaslomalle, sanoo Puutio-Ojala.

Menetelmän idea on, että hoitosuhde ei katkea työuran aikana, vaan jatkuu niin kauan kuin tarvetta on.



– On ollut raskaita elämänvaiheita tässäkin ajassa, mutta olen aika varma, etten olisi jaksanut pysyä työelämässä, jos ei olisi ollut tätä tukea, Karsikas toteaa.