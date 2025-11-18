IPS-menetelmä auttaa työllistämään vakavan mielenterveyshäiriön asiakkaita.
Jo noin puolella Suomen hyvinvointialueista on käytössä Yhdysvalloista alkunsa saanut IPS-menetelmä, jonka avulla vakavan mielenterveyshäiriön asiakkaille etsitään työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.
Työllistyminen on onnistunut Suomessa yli 40 prosentilla asiakkaista. Menetelmä onkin vakiinnuttamassa asemansa hyvinvointialueiden toiminnassa.
Kirsi Karsikas on työskennellyt jo pari vuotta Välikankaan kirjapainossa, sitä ennen vakava masennus ja uupumus vei hänet vuosien ajaksi syrjään työelämästä.
– Muutamassa kuukaudessa tämän työhönvalmennuksen alkamisen jälkeen olin jo työelämässä, vaikka oli jo aikaisemmin tuntunut siltä, että onko minusta enää koskaan työelämään, sanoo Karsikas.
Yhdysvalloista Eurooppaan ja Suomeenkin rantautunut IPS-menetelmä lähtee siitä, että vakavan mielenterveyshäiriön omaavalle asiakkaalle etsitään omia voimia ja mielenkiinnon kohteita vastaava työ kädestä pitäen.
– 41 prosenttia asiakkaistamme on työelämässä ja 56 prosenttia on edennyt jollain lailla, että on työkokeilussa tai lähtenyt opiskelemaan, sanoo työhönvalmentaja Päivikki Puutio-Ojala.
Euroopan tasolla enemmän kuin joka kolmas löytää hankkeen avulla töitä, Suomessa tulokset ovat vielä parempia.