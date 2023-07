Johannes kertoo, miten hän lankesi Jordan Petersonin ja Ben Shapiron pauloihin – näin syrjäytyneiden miesten ahdistuksesta tehtiin miljoonabisnes

Johannes Horila oli murrosiässä henkisesti eksyksissä. Häntä kiusattiin pahasti. Ei ystäviä, ei tyttöystävää. Oma paikka ei tuntunut olevan missään. Yksinäisen nuoren aika kului netissä pelaillen tai YouTube-videoita katsellen.

Eräänä iltana nuorimies törmäsi YouTubessa videoon, jonka otsikko herätti kiinnostuksensa.

"Ben Shapiro roasts liberals funny"

Tuolloin 13-vuotias Horila katsoi videon ja piti sitä hauskana. Terävästi argumentoiva Shapiro sai opiskelijat näyttämään typeriltä. Videon alla näkyi suosituksia muista samankaltaisista videoista.

Klik. Klik. Klik.

Seuraavana päivänä YouTuben etusivulla oli kolme uutta videota lisää.

Siitä se lähti. Ennen pitkää Ben Shapiron ja Jordan Petersonin kaltaiset karismaattiset puhujat olivat Horilan uusia idoleita.

– Katsoin videoita, joissa Shapiro meni yliopistoihin ja nolasi liberaaleja opiskelijoita esittämällä kovia faktoja. Myöhemmin ymmärsin, miksi hän menee niihin yliopistoihin ja nolaa niitä 18–19-vuotiaita opiskelijoita. He saattavat olla melko tunteellisia näistä asioista ja heitä on helppo ärsyttää ja saada näyttämään typeriltä. Silloin se tuntui siistiltä.

Pian 13-vuotiaalla Horilalla oli aivan uusi arvomaailma.

Keitä he ovat?

Horilan uudet esikuvat Jordan B. Peterson ja Ben Shapiro ovat kirjailijoita, luennoitsijoita ja somevaikuttajia. Molemmat ovat moraalisia konservatiiveja. Peterson on tosin kuvaillut itseään traditionalistiseksi, klassiseksi liberaaliksi ja Shapiro on kuvaillut itseään sekä libertaariksi että uskovaiseksi konservatiiviksi.

Molemmat ovat myös korkeakoulutettuja. Shapiro on valmistunut Harvard Law Schoolista. Peterson on psykologian emeritusprofessori. He pukeutuvat siististi ja puhuvat voimakkaalla tunteella yleisöilleen. Peterson liikuttuu toisinaan puhuessaan kyyneliin, Shapiro käy puolestaan silminnähden kovilla kierroksilla.

Horila kertoo, että akateeminen tausta ja vakuuttava esiintyminen luovat katsojalle tunteen, että miesten suusta tulee pelkkää faktaa.

Shapiro ja Peterson vastustavat niin sanottua kulttuurivasemmistoa. Käsitettä voi verrata Suomessa käytettäviin vihervasemmisto ja suvakki termeihin. Shapiron ja Petersonin mielestä kulttuurivasemmisto on tehnyt ihmisistä ryhdittömiä ja uhriutuvia rassukoita, jotka ovat hylänneet hyvät konservatiiviset arvot ja moraalin.

– Heitä molempia yhdistää se, että he ovat keksineet salaliittoteorian, johon heidän suosionsa osittain perustuu. Vasemmiston vastustaminen liittyy heidän väitteisiin, että vasemmistolainen ideologia on indoktrinoitunut yliopistoihin ja saastuttanut tai mädännyttänyt länsimaisen yhteiskunnan, kertoo Julian Honkasalo. Honkasalo on filosofi ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta.

Honkasalo on seurannut Shapiroa ja Petersonia yli vuoden sosiaalisessa mediassa, lukenut heidän teoksiaan ja kuunnellut heidän podcastejaan. Hän näki Petersonin esiintymisen Helsingin jäähallissa 2022. Lisäksi hän on kuunnellut Joe Roganin haastattelut molemmista. Kärjistetysti heidän arvojaan voisi luonnehtia radikaalikonservatiivisiksi ja osittain vanhoillis-uskonnollisiksi, mutta asiaan sisältyy paljon muutakin.

– Petersonilla ja Shapirolla on aika ankara vanhan testamentin kaltainen ajatus sellaisesta apokalyptisesta maailmasta, jossa on paljon pahaa. Heidän puheensa on paikoin hyvin vihaista ja riidanhakuista. Silloin yhteisöllisyys rakentuu jatkuvaan pois sulkemiseen, me vastaan muut vihaamisen tai avoimen halveksunnan kautta. Se on uuvuttavaa ja saanut osan nuorista tippumaan pois heidän seuraajistaan, Honkasalo kertoo.

Honkasalo sanoo, että vihainen ja kielteinen puhetapa, jota he levittävät sosiaalisessa mediassa voi ilman rakkauden teologiaa luoda kuulijalle tunteen siitä, että hän on yksin. Horila uskoo, että se on tarkoituskin.

– Heidän sanomassaan sinä olet nuori mies, joka on yksin. Heidän pitää ylläpitää sitä narratiivia, jossa olet yksin, koska jos et ole yksin, et ole yhtä helposti vietävissä siihen kuplaan. Minusta tuntui yksinäiseltä, joten sellainen puhuttelutapa iski, hän sanoo.

Naiset ja kusipäät

Horila alkoi uskoa videoilla kuulemiinsa puheisiin ja omaksua niiden arvomaailmaa ja ajatuksia: sukupuolia on kaksi, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on jo tarpeeksi oikeuksia eikä niistä ole tarpeen puhua. Perinteiset sukupuoliroolit pitää palauttaa ja feminismi on edennyt liian pitkälle. Horila korostaa, ettei omaksunut ajatuksia pelkästään Shapirolta tai Petersonilta, mutta nimeää heidät erikseen, koska he ovat Suomessa tunnetuimpia nimiä.

– Silloin syvimpänä aikana, yläasteella ja lukion alussa ajattelin, että miksi kaikki naiset seurustelevat noiden kusipäiden kanssa. Ajattelin, että minähän olen ihan kiva tyyppi, mikä minussa on vikana?

Horila kuvailee, ettei hän kyennyt silloin katsomaan peiliin ja syytti yksinäisyydestään naisia. Kaikilla omilla kiusaajilla oli tyttöystävä. Hän kuvailee, että jokainen tällainen kokemus murensi häntä lisää, ärsytti ja lisäsi epätoivoa.

– Ajattelin, että koska minä olen kiltti ja kiva, naisten olisi vain pitänyt tulla minun luokseni. Eikä minun olisi pitänyt täytyä tehdä yhtään mitään. Oletin, että elämässä kaikki tippuu syliin, vaikken tee mitään. Netissä he vahvistavat tätä kuvaa, että nämä asiat kuuluvat sinulle. Oletin, että jossain kohtaa ne vain tippuvat syliin, Horila kuvailee.

"Eivät enää kelpaa vaimoiksi"

Shapiron mielestä liberaalien kannattama tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspuhe on mennyt liian pitkälle ja se on miehiltä pois. Koska naisten ja vähemmistöjen asema on parantunut, se vaikuttaa kielteisesti yleiseen hyvinvointiin ja koko Länsimaisen sivilisaation tasapainoon. Shapiro puhuu konservatiivisten sukupuoliroolien puolesta ja syyttää feministejä niiden sotkemisesta. Miesten yksinäisyyden pääsyy on siis intersektionaalinen feminismi.

– Omasta pahasta olosta on helpompi vastuuttaa joku muu, sen sijaan että ottaisi vastuun itse ja yrittäisi hakea apua. Jos voit katsoa netissä ihmisiä, jotka ovat vakuuttavia, menestyviä ja joilla on näennäisesti paljon tietoa ja he tulevat sanomaan, että sinun yksinäisyydellesi on syy, se ei johdu sinusta ja syyllinen on tämä. Näennäiskarismaattiset ihmiset vetoavat siihen, että asetetaan ihmisryhmiä vastakkain, Honkasalo sanoo.

Peterson ja Shapiro esiintyvät usein miesten puolustajina. Kapinallisina älykköinä, jotka kampittavat vastustajansa kylmällä rationaalisuudellaan ja puhelahjoillaan. He näyttäytyvät lohdullisina isähahmoina, jotka kertovat, kuinka katsojat voivat parantaa elämäänsä, saada lisää valtaa ja löytää kumppanin.

– Shapiro on sanonut, että "Hyvän naisen etsiminen on vaikeaa. Ne kaikki makaa kaikkien kanssa ja sitten ne eivät enää kelpaa vaimoiksi", Horila kertoo.

Yksinäiset ovat rahakas bisnes

Yksinäiset miehet, jotka kaipaavat kumppania, rahaa tai valtaa ovat muodostuneet Shapirolle ja Petersonille laajan ja uskollisen seuraajakunnan. Esimerkiksi pelkästään Twitterissä Petersonilla on 4,5 miljoonaa seuraajaa ja Shapirolla miltei kuusi. Vertailun vuoksi: kummallakin on enemmän kuin Helsingin Sanomilla, Ylellä, Ilta-Sanomilla, Iltalehdellä ja MTV Uutisilla yhteensä.

Seuraajat ovat varsin rahakas tulonlähde. Peterson ja Shapiro ovat paketoineet aatteitaan viihdeohjelmiin, self help -kirjallisuuteen ja luentoihin ja se on tehnyt heistä molemmista miljonäärejä. Shapiro on perustanut oman konservatiivisen viihdesuoratoistopalvelun ja The Daily Wire -nimisen uutismedian, joka kerää Facebookissa enemmän klikkejä kuin CNN tai The New York Times.

Provosoivat väitteet sosiaalisessa mediassa ovat kultakaivos, joka ei vaikuta ehtyvän minnekään. Jordan Peterson allekirjoitti monivuotisen sopimuksen Shapiron suoratoistopalvelubisneksen kanssa vuonna 2022 ja ryhtyi Shapiron liikekumppaniksi.

– Minusta he käyttävät hyväkseen tiettyjen nuorten miesten kohtaamia yhteiskunnallisia paineita. Näen vastenmielisen kiehtovana sen, miten he saavat liiketoiminnan pyörimään tämän avulla, Honkasalo sanoo.

Peterson on muun muassa psykologian emeritusprofessori ja omalla alallaan Horila pitää häntä arvossa. Petersonin elämänohjeita voisi kuvailla jopa isällisiksi. Petersonin kirja 12 elämänohjetta, käsikirja kaaosta vastaan sisältää sellaisia neuvoja kuin: Seiso suorana hartiat takana, puhu täsmällisesti ja hanki ystäviksesi ihmisiä, jotka tahtovat parastasi.

Ongelmaksi muodostuu se, kun Peterson puhuu tohtorin auktoriteetillaan myös asioista, joista hänellä ei ole vastaavaa osaamista eikä katsoja välttämättä ymmärrä, että nyt on siirrytty alueelle, josta Petersonilla ei ole yhtä vahvaa tietämystä.

– Mielipiteeni Petersonista on edelleen se, että kun hän puhuu omasta alastaan eli käyttäytymispsykologiasta, jonka ammattilainen hän on, häntä kannattaa kuunnella. Mutta hän kommentoi myös asioita, joista hän ei suoraan sanottuna ymmärrä yhtään mitään. Häntä arvostetaan silti, koska asian sanoo Jordan B. Peterson, Horila kuvailee.

Minua ette kritisoi

Peterson tai Shapiro eivät ole halunneet suoraan myöntää, että heidän sisällöllään tai seuraajillaan olisi kytköksiä äärioikeistoon, rasismiin ja naisvihaan. Honkasalo luonnehtii, että suurempi ongelma on siinä, että Petersonin ja Shapiron kaltaiset esiintyjät ja vaikuttajat voivat tehdä kyseenalaisista arvoista salonkikelpoisia.

– He molemmat käyttää valta-asemaa ja vahvistavat moraalikäsitystä, missä toisilla ihmisillä ei ole ihmisarvoa ja heitä voi kohdella ja kiusata miten haluaa. Sanoa vielä lopuksi, että hei tämä oli sananvapautta ottamatta mitään vastuuta ja tehdä vielä isot voitot siitä.

Sekä Peterson että Shapiro puolustavat kiihkeästi sananvapautta. Honkasalo luonnehtii, että heidän tulkintansa sananvapaudesta on hyvin kirjaimellinen: Mitä tahansa pitää saada sanoa ja se on demokratian hinta. Peterson on kieltäytynyt käyttämästä esimerkiksi transihmisistä heidän toivomiaan persoonapronomineja vedoten sananvapauteen. Toisaalta sananvapauden tärkeys taitaa riippua tilanteesta, koska Peterson on haastanut esimerkiksi toimittajia oikeuteen hänen kritisoimisestaan.

– Sananvapautta käytetään usein retorisena keinona suojelemaan Shapiron ja Petersonin pyrkimyksiä hyödyntää taloudellisesti sosiaalista mediaa. Eli, kun he aiheuttavat skandaalin, sanovat jotain loukkaavaa he käyttävät sananvapautta suojelemaan itseään, mutta sitten jos Petersoniin tai Shapiroon kohdistuu mitään kritiikkiä, sananvapaus ei olekaan enää itsestään selvää.

Kupla puhkeaa

Horila kuvailee hakeneensa sisällöstä helpotusta pahaan oloonsa ja yksinäisyyteensä, muttei todellisuudessa saanut sitä. Videoita katsellessa hän tunsi kuuluvansa johonkin. Jälkeenpäin ajatellen sisällöstä ei tullut yhtään parempi olo.

Eräänä erityisen huonona päivänä 15-vuotias Horila meni itku kurkussa terveydenhoitajan puheille. Ahdistus oli pahempi kuin koskaan.

"Minun ei ole kiva olla, minua kiusataan. Olen surullinen koko ajan, minulla on paha olo."

Horila sai ajan koulupsykologille kahden päivän päähän. Käynneistä tuli viikoittaisia. Solmu alkoi aueta ja Horilan kupla alkoi puhjeta.

– He (Peterson ja Shapiro) hukuttavat ihmisen siihen paskaan ja suoltavat sitä sisältöä, jottei koskaan vahingossakaan saa muita ajatuksia. Se veti puoleensa ja ylläpiti ahdinkoa, joka minulla oli. Sen sisällön tehtävä ei ole tuottaa parempaa oloa itsestään, vaan antaa sille tilanteelle ja pahalle ololle tekosyy ja pitää sinut siinä.

Rippileirin jälkeen tilanne alkoi helpottaa. Seurakuntanuorista löytyi oma uusi yhteisö. Porukka oli suvaitseva ja Horila sai olla oma itsensä. Samoista porukoista löytyi myös tyttöystävä. Kontaktit ovat säilyneet näihin päiviin, vaikkei Horila enää olekaan uskovainen.

Lukion alussa kupla puhkesi lopullisesti. Kiusaaminen loppui ja kavereita tuli lisää. 17-vuotiaana Horila oli hylännyt entisten idoliensa ajatusmaailman jo kokonaan. Nykyisin Horila luonnehtii vihaavansa Shapiroa. Petersoniakin, muttei läheskään yhtä paljon.

– Shapiro ylläpitää tätä narratiivia oman omaisuutensa kasvattamiseksi. Sen takia he sitä tekevät. En usko hetkeäkään, että Shapiro, tai kaikki muutkaan siellä työskentelevät uskovat oikeasti niitä juttuja. Ne suoltaa sitä, koska saavat klikkauksia, josta he saavat rahaa. Se on minusta äärimmäisen epäeettistä ja ällöttävää. Shapiro tietää täsmälleen, mitä tekee, Horila kertoo.

Mies+

Horila kuvailee, ettei asiasta ole helppo puhua vieläkään ja entinen ajatusmaailma hävettää. Syy, miksi hän halusi kaikesta mahdollisesta pilkasta ja huutelusta huolimatta puhua, ovat muut mahdollisesti samassa tilanteessa elävät. Horila ei usko kenenkään olevan immuuni sille, mitä hänelle tapahtui.

– Olen niin etuoikeutettu: Olen liberaalista, keskiluokkaisesta ja hyvästä perheestä ja silti joutunut siihen kuplaan. Kuinka paljon isompi riski jollekin sellaiselle on pudota sinne kuplaan, joka tulee rikkinäisestä kodista tai köyhästä perheestä? Jos edes yksi havahtuu siitä kuplasta lukemalla tämän tai jotain muuta, olen todella iloinen ja tyytyväinen. Tämä asia tarvitsee huomiota.

Honkasalon mielestä miehet ja pojat tarvitsisivat ennemmin esimerkiksi Mies+ -sivuston kaltaisia paikkoja, joissa he voisivat vapaasti ja turvallisesti ilmaista omia pelkojaan ja epävarmuuksiaan. Vihaisten videoiden katselu tai syyllisten etsiminen eivät tuo pitkäaikaisia ratkaisuja parempaan vointiin.

Honkasalo sanoo, että olisi tärkeää käydä keskustelua, epäkypsästä maskuliinisuudesta toksisen maskuliinisuuden sijasta. Toksinen maskuliinisuus terminä piilottaa sellaisen kasvun ja keskeneräisyyden maskuliinisuudessa, joka tarvitsee tukea ja yhteisöllisyyttä. Kuka tahansa yksinäinen tarvitsee tukea ja yhteisöllisyyttä. Nuorten miesten syrjäytymisestä voisi Suomessa puhua lämpimämmin.