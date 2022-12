"Pelko ja itsesensuuri värittävät akatemiaa, aktivismi korvaa tutkimuksen" – sadoilta professoreilta vakava woke-ideologiaa vastustava vetoomus

Yhdysvaltalaisten lisäksi listalla on myös reilusti kanadalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen professoreita. Listalla on myös suomalaisia professoreita. Artikkelin loppupuolella avaamme suomalaisprofessorin kokemuksia.

Taustalla ideologia

Rapistuva akateeminen vapaus

Lisäksi heillä on jatkuvasti enemmän vaikeuksia saada töitä ja ylennyksiä, vetoomuksessa kirjoitetaan.

Rajoittunut tuki

Teksti jatkuu kuvaillen, miten rajoittaminen kääntyy itseään vastaan, kun tarkoituksena on uskomusjärjestelmän levittäminen.

– Ihmiset päättelevät sensuurista, että sitä harjoittavilla on halu estää valheita paljastumasta.

Yliopistot politisoituneet

– Aktivismi on korvaamassa tutkimuksen ja väittelyn.

Suomalaisprofessori huolissaan

Yksi vetoomuksen allekirjoittaneista on Wayne State Universityn sosiologian professori Jukka Savolainen, joka on ollut osa akateemista tutkimusmaailmaa yli 30 vuotta.

Savolainen oppi olemaa itsekriittinen sen sijaan, että häntä olisi opetettu olemaan kriittinen vain ympäröivää maailmaa kohtaan. Hän ymmärsi myös, miten tärkeää on keskustella erimielisten ihmisten kanssa.

Byrokratia paisunut

Savolaisen mukaan iso osa ongelmaa on ylipaisunut byrokratiakoneisto yliopistojen sisällä. Tämä ei koske Savolaisen mukaan pelkästään Yhdysvaltoja, vaan myös esimerkiksi Suomea.

– Käsittääkseni myös Suomessa monet ovat sitä mieltä, että hallintobyrokratia on kasvanut käsistä, ja sitä hallitsee "wokettamisen" ilmapiiri.

– Hänen yliopistossaan on erityinen osasto, byrokratia, joka on keskittynyt tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen opetuksessa. Siellä työskentelee 64 ihmistä pelkästään tämän asian hyväksi.

Savolainen kertoo, että hänen kollegansa todettiin syyttömäksi väitettyihin väärinkäytöksiin, mutta tutkimuksen aiheuttama mainehaitta on johtanut itsesensuuriin ja siihen, että yksikään jatko-opiskelija ei ole ilmoittautunut professorin seuraavalle kurssille.

– Hän on päättänyt, että hän ei pysty jatkamaan näissä oloissa jatko-opiskelijoiden kouluttamista, mikä on tosi suuri tappio, koska hän on yksi tuotteliaimmista ja luovimmista alan tutkijoista.