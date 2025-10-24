STT:n haltuunsa saaman jäsenkirjeen mukaan lähes koko Helsingin Suomalaisen Klubin johtokunta eroaa, jos naisia ei hyväksytä klubin jäseniksi lokakuun 30. päivän äänestyksessä.
Kirjeen mukaan johtokunta yhtä lukuun ottamatta ei aio jatkaa tehtävässään. Kirjeen on allekirjoittanut Suomalaisen Klubin puheenjohtaja Veli-Pekka Dufva.
– Emme voi kantaa vastuuta Klubin johtamisesta tilanteessa, jossa pitkän aikavälin edellytykset kestävälle toiminnalle ja pärjäämiselle puuttuvat, kirjeessä todetaan.
Äänestys koskee 1960-luvulla sääntöihin lisätyn pykälän poistamista. Pykälän mukaan vain miehet voivat olla klubin jäseniä. Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan 75 prosenttia eli kolme neljäsosa äänistä.
Aiempi puheenjohtaja Raimo Ilveskero erosi tehtävästä viime syksynä, kun klubi päätti, että se ei vieläkään hyväksy naisia jäsenikseen. Naisten jäsenyyden sallimisen puolesta äänesti vajaat 70 prosenttia jäsenistä.
"Keskustelu ollut ajoittain kiivasta"
Kirjeessä johtokunta toivoo jäsenistön tukea esitykselleen naisten jäsenyydestä. Naisten jäsenyyttä perustellaan muun muassa Klubin talouden turvaamisella, sillä kirjeen mukaan klubin talous ei ole pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla. Muun muassa klubin kiinteistön myynti on jouduttu ottamaan esille.