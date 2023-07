Piispa Laajasalo huolissaan nuorille annetusta esimerkistä: "Saattavat katsoa, voiko noin vihaisesti puhua"

"Repivimmistäkin riidoista on selvitty"

Hänen mukaan Eino Leinolla on hyviä kiteytyksiä siitä, miten ihmisiä täysin toisenmielisiäkin pitäisi ymmärtää. Laajasalo muistuttaa, että paljon repivimmistäkin riidoista on selvitty.

– On tietenkin asioita, missä pitää vetää raja, mutta on hyvä etsiä yhteyttä kovinkin eri tavalla ajattelevien kanssa. Hyväntahtoinen periaate on yrittää ymmärtää, miksi toinen ajattelee niin kovin eri tavalla. Sitten on hyvä sanoittaa ja kysyä, että ymmärsinkö oikein, että tarkoitit näin.