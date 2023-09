Ex-äärioikeistoaktiivi vaihtoi puolta ja kritisoi poliitikkojen rasistista kielenkäyttöä: "Toistaa kaikuja äärioikeistolaisesta retoriikasta"

– Sen sijaan ne ihmiset, joiden kanssa minä pyörin, eivät tehneet mitään näistä. He väittivät rakastavansa kotimaataan, mutta eivät todellisuudessa tehneet mitään sen hyväksi.

Vuosien maanpako Australiassa

Nykyisin Collins työskentelee Hope Not Hate -kansalaisjärjestössä, joka taistelee äärioikeistolaista liikehdintää vastaan. Hän on järjestön tiedustelupäällikkö, joka pitää yhteyttä äärioikeistolaisten ryhmien sisällä toimiviin salaisiin tietolähteisiin.

– Meillä on käytännössä lähde jokaisessa merkittävässä äärioikeistoryhmässä.

Ymmärrystä ääriryhmiin ajautuneille

– Ja tilanne on vaikea monelle nytkin, Collins sanoo, viitaten Britannian talouskriisiin, jossa useiden kansalaisten elinkustannukset ovat nousseet huimasti.

– Monet heistä ovat rikkinäisiä. Yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ystäviä. He löytävät näistä ryhmistä toveruutta.

Rasistisista ajatuksista irtautuminen vie aikaa

Nykyisinkin Collins joutuu vilkuilemaan toistuvasti olkansa yli. Collins kertoo, että hänet on uhattu tappaa ja myös hänen perhettään on uhkailtu. Hän myöntääkin, että työ on vaatinut hänestä veronsa.