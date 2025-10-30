



Jesse Puljujärveltä paljonpuhuva lausunto Carolinasta – asiantuntija Sebastian Ahosta: "Käy sääliksi" Sebastian Aho on ollut jo vuosia Carolina Hurricanesin johtotähti, mutta kevään suurmenetys on karttanut. Julkaistu 30.10.2025 06:03 Ossi Karvonen MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu on hieman harmissaan suomalaistähti Sebastian Ahon tilanteesta NHL:n kestosuosikin Carolina Hurricanesin riveissä. Päälle päin kaikki näyttää hyvältä. Sebastian Aho, 28, on kohta pelannut jo 700 NHL-runkosarjaottelua lähes piste per ottelu -tahdilla. Juonikas hyökkääjä on ollut Hurricanesin paras pistemies seitsemällä pelaamastaan yhdeksästä täydestä kaudesta. Lisäksi joukkue luetaan kestomenestyjäksi. Tästä kertoo myös seitsemän peräkkäistä kevättä vähintään pudotuspelien toisella kierroksella. Konferenssifinaalipaikkojakin on samalta ajanjaksolta peräti kolme. Kaikesta tästä huolimatta asiantuntija Joensuu ei oikein pidä näkemästään. – Suomalaisena minun käy jotenkin (Ahoa) sääliksi. Hän tarvitsisi jotain apureita siihen. Jotain sellaisia pelaajia, jotka vapauttaisivat hänen talenttiaan vielä muuhun. Nyt hän tekee todella paljon kaikkea, kuten johtavien pelaajien pitääkin tehdä, mutta hän jää jollain tapaa hieman yksin tuossa joukkueessa, Joensuu analysoi MTV Urheilun NHL-lähetyksessä viime sunnuntaina.





Joensuun kritiikki osuu ainakin Hurricanesin seurajohtoon, joka joutui sylkykupiksi erityisesti viime kauden tapahtumien takia. Se hankki – ja heti perään menetti – Mikko Rantasen, minkä lisäksi seurasta häipyi pelaajakaupoissa nyt Coloradossa hirmujälkeä tekevä Martin Necas. Logan Stankoven ja Taylor Hall ovat edellä mainittujen tähtien rinnalla kakkoskorin nimiä. Carolinan kesän ykköshankinta Nikolaj Ehlers on avannut kauden tehojen osalta vaisusti.

Ahosta tuli kohukauppojen myötä entistä selvemmin joukkueensa ykkösveturi, vaikka esimerkiksi Seth Jarvis on nostanut tasoaan.

– Se näkyy hänen kehonkielestään, että hän on johtajatyyppi. Hänellä on kauhea kilpailuvietti, Joensuu toteaa Ahosta.

– Näen hänessä paljon samaa kuin Saku Koivussa. Yksi kaikkien aikojen suomalaisia pelaajia, jos ura jatkuu näin, asiantuntija linjaa.

"Kaikki ovat ostaneet sen, miten siellä pelataan"

Olisiko jo aika vaihtaa? Karismaattinen Rod Brind'Amour on valmentanut Hurricanesin säännöllisesti pudotuspeleihin, mutta finaaleihin ei ole ollut asiaa. Mediatietojen mukaan hänen sopimuksensa yltää kevääseen 2029 saakka.Sergei Belski

Toinen Hurricanesissa huomiota viime vuosina herättänyt asia on pitkään päävalmentajana toimineen Rod Brind'Amourin ajama pelitapa. Puolustusalueella se nojaa paljon yksi vastaan yksi -pelaamiseen. Hyökätessä joukkue lyö paljon päätykiekkoja ja karvaa hyvin aggressiivisesti.

Näin joukkue on menestynyt runkosarjassa, mutta pudotuspelien ratkaisuvaiheissa tie on noussut pystyyn. Brind'Amour, 55, ei ole pystynyt – tai halunnut – varioida pelitapaa, minkä seurauksena huippujoukkueet ovat löytäneet aseet sen taltuttamiseen. Joensuukin huomauttaa, ettei Stanley Cupin finaalipaikka ole ollut oikeastaan edes lähellä Hurricanesille (yhteensä yksi otteluvoitto kolmessa konferenssifinaalisarjassa).

Täksi kaudeksi Sveitsin liigaan siirtynyt Jesse Puljujärvi pelasi Carolinassa keväällä 2023, kun joukkue eteni itälohkon finaaliin (0–4-tappio Floridalle). Puljujärvi tunnustaa, ettei päässyt joukkueessa hyvälle tasolle kaikkiaan 24 ottelunsa aikana. Hänelle jäi kuitenkin selkeä kuva Hurricanesin pelitavasta.

– Siellä pelataan aika simppeliä kiekkoa. Kaikki ovat ostaneet sen, miten siellä pelataan, ja sillä he pärjäävät. Yritin tuoda siihen omia vahvuuksia mukaan, mutta se oli vaikeata. En ihan pystynyt siihen, Puljujärvi kertaa MTV Urheilulle.

Jesse Puljujärvi nautti hyvän ystävänsä Sebastian Ahon kanssa pelaamisesta, mutta Hurricanesin pelitapa ei sopinut hänelle.2023 Jaylynn Nash

Rivien välistä voi lukea, ettei päätykiekkojen viljely oikein istunut Puljujärvelle.

– Rytmit menivät vähän huonosti, ja se (peli) oli minulla ehkä vähän sellaista jahtaamista. Jos siinä löytyisi se rytmi, niin en väitä, että miksei se toimisi.

– Täällä Sveitsissä saa olla enemmän kiekossa ja mennä alueelle, Puljujärvi vertaa.

Hurricanes on aloittanut kahdeksannen kautensa Brind’Amourin alaisuudessa lupaavasti. Sillä on yhdeksästä pelistä kasassa kuusi voittoa, ja se on divisioonassaan kolmantena.

