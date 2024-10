Sebastian Ahosta mehukas ennustus – NHL-suomalaistähti rajujen muutosten keskellä

Ahon edustama Carolina Hurricanes on ollut jo pitkään hyvin samankaltaisen tilanteen äärellä. Hurricanes on taistellut runkosarjassa oman divisioonansa kärkipaikoista. Kevään pudotuspeleissä matka on jäänyt kuitenkin kerta toisensa jälkeen liian aikaisin kesken.

Hurricanes ylsi oman konferenssinsa finaaleihin keväällä 2019 ja 2023. Turpiin tuli molemmilla kerroilla. Muuten matka on katkennut jo joko konferenssin välierä- tai puolivälierävaiheeseen.

Näiden takaiskujen myötä Hurricanes on päätynyt pienimuotoiseen limboon. Sen lupaavalta rungolta on odotettu menestystä, jota ei ole tullut. Hurricanesia ovat tähdittäneet Sebastian Ahon lisäksi muun muassa venäläislaituri Andrei Svetsnikov, kanadalaispakki Brent Burns ja erittäin luotettava jenkkiluutija Jaccob Slavin.

– Heillä on nyt todella mielenkiintoinen tilanne, kun heidän ydinryhmänsä muuttuu vähän, MTV Urheilun NHL-asiantuntija Lasse Kukkonen miettii.

Kukkonen viittaa siihen, miten Hurricanes menetti kesällä muun muassa seuran pitkäaikaisen luottohyökkääjän Teuvo Teräväisen Chicago Blackhawksiin. Myös Hurricanesin siirtorajavahvistus Jake Guentzel vaihtoi Tampa Bay Lightningiin, kun taas luottopuolustajat Brett Pesce ja Brady Skjei päätyivät muualle (Pesce New Jersey Devilsiin ja Skjei Nashville Predatorsiin).

Venäläishyökkääjä Jevgeni Kuznetsov lähti puolestaan Venäjälle.

Uusien nimien joukossa ovat muun muassa jenkkihyökkääjä Jack Roslovic, jenkkipuolustaja Shayne Gostisbehere sekä kanadalaiset Sean Walker ja Tyson Jost.

– Nyt ne nuoret, jotka ovat jo ottaneet kehitysaskeleita, saavat vielä isompaa vastuuta. Heidän pitäisi täyttää niitä saappaita, mitä lähtijät jättivät jälkeensä. Nyt nähdään, että pystyvätkö he olemaan vielä parempia kuin seurasta poistuneet kaverit, Kukkonen pohtii.

– Jos vuosi sitten Carolinasta vähän niin kuin tiesi sen, että mitä tulee saamaan, niin nyt heissä ei ole ihan samankaltaista varmuutta. Heillä on potentiaalia, mutta on vaikea ennustaa, että mihin he yltävät. Tuo on myös ”Sepelle” (Sebastian Aho) kova haaste, kun hänelle tuttuja tahoja lähti ympäriltä pois, joiden kanssa hän on tottunut viemään hommaa eteenpäin, Kukkonen huomioi.

Kukkonen jakaa Ahosta sangen mehukkaan näkemyksen.

– Uskon, että Sepe on ihan varmasti jossain vaiheessa tuon joukkueen kapteeni, Kukkonen täräyttää, jatkaen suomaalaistähdestä:

– Hän on todella kova johtaja ja hän on erittäin tiukka itseään kohtaan. Hänellä on hirveä sisäinen menestymisen tarve ja hän vaatii itseltään paljon. Hän ei niinkään odota joukkueelta jotain, vaan hän odottaa itseltään. Tuo näkyy siinä, että miten hän kantaa itseään.

Kukkonen tuntee Ahon hyvin Oulusta, missä kaksikko voitti yhdessä muun muassa kaksi Suomen mestaruutta 2010-luvun puolen välin tuntumassa.

Kukkonen uskoo, että Aho on Florida Panthersin suomalaiskapteenin Aleksander Barkovin kanssa samalla polulla.