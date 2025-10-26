Patrik Laineen loukkaantumistilanteeseen saatiin lauantaina selvyys, kun Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjän kerrottiin käyneen lihasvamman vuoksi leikkauksessa, josta toipuminen vie arviolta 3–4 kuukautta.
Lue myös: Patrik Laine joutui leikkaukseen: Olympialaiset vaarassa
Laine välitti tuntemuksiaan vaikuttavalla tavalla Instagramissa leikkauksen jälkeen. Kaikesta päätellen mies ei ole tuoreimmasta takaiskusta huolimatta luovuttamassa.
– Et häviä jos kaadut. Häviät, jos pysyt maassa – Muhammad Ali, kirjoitti Laine Instagramin tarinat-osioonsa nyrkkeilyn suurinta ja kauneinta siteeraten.