Patrik Laineen loukkaantumistilanteeseen saatiin lauantaina selvyys, kun Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjän kerrottiin käyneen lihasvamman vuoksi leikkauksessa, josta toipuminen vie arviolta 3–4 kuukautta.

Laine välitti tuntemuksiaan vaikuttavalla tavalla Instagramissa leikkauksen jälkeen. Kaikesta päätellen mies ei ole tuoreimmasta takaiskusta huolimatta luovuttamassa.

– Et häviä jos kaadut. Häviät, jos pysyt maassa – Muhammad Ali, kirjoitti Laine Instagramin tarinat-osioonsa nyrkkeilyn suurinta ja kauneinta siteeraten.

