Sebastian Aho astuu hurjan rajapyykin yli NHL:ssä – Leijonien jättiturnaus kutkuttaa: ”Vielä hienompi pelata”

– Aika rientää. Aika monta kertaa on päässyt toteuttamaan unelmaa. Kun tuollainen virstanpylväs tulee, koitan hetkeksi pelin jälkeen pysähtyä. On nautittava joka hetkestä, eikä tunnu todellakaan siltä, että tässä olisi yhdeksän vuotta takana. Se on varmaan merkki siitä, että tämä on ollut niin kivaa ja saa tehdä jotain, mistä nauttii täydellä sydämellä. Olen kiitollinen jokaisesta hetkestä, jonka saan olla mukana, Aho summasi suomalaismedialle.