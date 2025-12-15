Tähtipelaajansa Minnesotalle kaupannut Vancouver nappasi voiton New Jerseyn vieraana. Minnesotaan siirtynyt Quinn Hughes siivitti joukkueensa niin ikään voittoon Bostonista.
Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes kaatoi kotikaukalossaan Philadelphia Flyersin lukemin 3–2. Hurricanesin voiton viimeisteli voittolaukauskilpailuun venyneessä ottelussa lopulta Andrei Svetshnikov.
Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä pelattu ottelu oli Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aholle jo viides perättäinen ilman tehopisteitä.
Utah Mammoth otti vuorostaan vierasvoiton Pittsburgh Pinguinsista lukemin 5–4 jatkoajalle venyneessä ottelussa. Ottelun ratkaisi Utahin eduksi lopulta Dylan Guenther, kun jatkoaikaa oli pelattu 42 sekuntia. Pittsburghin suomalaispelaaja Ville Koivunen jäi ottelussa ilman tehopisteitä.
Kapanen ja Lammikko pisteittä
Vancouver Canucks haki puolestaan New Jersey Devilsistä 2–1-vierasvoiton. Viikonloppuna kauden pistetilinsä avannut kotijoukkueen suomalaishyökkääjä Juho Lammikko jäi ottelussa ilman tehopisteitä.
Ottelun tähtikaartiin lukeutui hiljattain Vancouveriin Minnesotasta siirtynyt puolustajalupaus Zeev Buium, joka urakoi kaksi tehopistettä.
Buium kaupattiin Vancouveriin pelaajavaihdossa, jossa Vancouverin liigan parhaana puolustajana palkittu Quinn Hughes värvättiin Minnesotan riveihin. Canucks sai vaihtokaupassa 20-vuotiaan Buiumin lisäksi hyökkääjät ja sekä ensimmäisen kierroksen varausvuoron ensi kesän NHL-varaustilaisuuteen.