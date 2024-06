"Barkov on jäällä joka kerta, kun McDavid on" – Olli Jokinen lataa herkullisen arvion NHL-finaalisarjasta

Florida Panthers ja Edmonton Oilers avaavat finaalisarjansa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa. MTV esittää kanavillaan loppuottelut kolmannesta finaalista ratkaisuun asti.

Finaaleissa vastakkain ovat vahvaan neljän kentän viisikkopelaamiseen tukeutuva Florida ja tulivoimaiseen hyökkäykseen ja ylivoimaan pohjautuva Edmonton. Kumpaakin joukkuetta johtaa NHL:n valovoimaisimpaan kärkeen lukeutuva sentteri.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos NHL-seurojen GM:iltä kysytään, että kenet sentterin otat, niin puolet varmasti sanovat Barkovin ja puolet McDavidin, Jokinen pohtii.

– Siinäkin mielessä vastakkain on ultimaattisesti kaksi pelipaikkansa parasta pelaajaa. Vaikka he ovat vähän erityyppisiä pelaajia, niin molemmat ovat erittäin hyviä siinä, mitä tekevät.

Barkov on onnistunut pimentämään vastustajan tähtipelaajat edellisillä kierroksilla Boston Bruinsia ja New York Rangersia vastaan. Panthersin kone on ajoittain jopa dominoinut tapahtumia kaukalossa.

– Kyllä hän on ollut vielä parempi näissä pudotuspeleissä kuin viime vuonna. Nyt varmasti on ymmärrys kasvanut vielä entistä enemmän, kuinka paljon voittaminen vaatii, ja missään vaiheessa se ei ole Barkovilta vajaaksi jäänyt.

– Kova on voitonvimma kaverilla, ja toivottavasti hän pääsisi nostamaan kannua. Olisi hieno juttu hänelle ja seuralle. Ja nimenomaan kun puhutaan kaverista, joka ei pidä itsestään minkäänlaista meteliä. Erittäin nöyrä johtaja, hiljainen sellainen, mutta erittäin hyvä ja korvaamaton pelaaja Panthersille, Jokinen sanoo Barkovista.

Meheviä vastakkainasetteluita luvassa

Koska finaalisarjan kaksi ensimmäistä ottelua pelataan Floridan kotikaukalossa, sillä on mahdollisuus päättää, mitkä miehistönsä se määrää tukkimaan maalintekopaikat McDavidin, Leon Draisaitlin ja Zach Hymanin ykköskentältä.

Oilersin kannalta vaikeusastetta nostaa se, että Panthers-valmentaja Paul Maurice voi yhtä hyvin tukeutua Barkovin riistoja tekevään ykköskenttään, maantiejyrä Sam Bennettin rymistelyketjuun tai jopa Anton Lundellin vastaiskuvoimaiseen kolmosketjuun, jossa laidoilla pelaavat Eetu Luostarinen ja Vladimir Tarasenko.

– Floridalla kaikki kolme, jopa nelonen pystyvät pelaamaan kaikkia vastaan. Niin kuin ovat pelanneetkin riippuen pelitilanteesta ja missä vaiheessa sarjaa on oltu. Siellä on nimenomaan Floridalla paljon vaihtoehtoja, miten he lähtevät lähestymään tuota sarjaa, Jokinen näkee.

– Mielenkiintoista nähdä, tekeekö Edmonton jotain muutosta. Totta kai siellä tulee match-upia olemaan. Uskon itse siihen, että Barkov on jäällä joka kerta, kun McDavid on jäällä.

Erikoistilanteet tulevat nousemaan isoon rooliin. Edmontonin ylivoima on erittäin vaarallista ja sen alivoima on ollut playoffseissa suorastaan betonia: 28 peräkkäistä alivoimaa ilman takaiskua eikä Dallas Stars onnistunut maalinteossa kertaakaan 14 ylivoimastaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pienet hyökkäyspään aloitukset ja pikkupelit – noissa ovat ne iskunpaikat. MM-kisoja ei pidä verrata NHL:ään, mutta sielläkin finaali ratkesi aloituskuvioon. Siinä mielessä kaikki pikkuasiat voivat olla ratkaisevassa arvossa, että kumpi tekee niitä paremmin, Jokinen toteaa.

Barkov vs. McDavid – kummasta mestari?

Oilers ja Panthers lähtevät Stanley Cup -finaaleihin eri lähtökohdista. Määrätietoista nousua NHL:n huipulle tehnyt Florida voitti runkosarjan vuonna 2022 ja eteni vuotta myöhemmin ensimmäistä kertaa finaaleihin sitten ihmekevään 1996. Mestaruus seuralta tunnetusti puuttuu edelleen.

Edmontonilla mestaruuksia on historiassaan yllin kyllin, mutta edellinen on vuodelta 1990, ja viimeisin finaalipaikkakin kesältä 2006 on sekin ehtinyt jo 18 vuoden ikään.

– Floridassa on oikeastaan viimeiset kymmenen vuotta tehty määrätietoisesti hommia. Varmasti viimeiset neljä vuotta on ollut sitä, että he ovat sementoineet itsensä pudotuspelijoukkueeksi, Jokinen kuvailee pitkäaikaista seuraansa.

Edmonton puolestaan vietti vuodet 2007–2016 toistuvasti pudotuspelivapaata aikaa, kunnes kesän 2015 NHL-draftista käteen pudonneen kultakimpaleen, Connor McDavidin ympärille rakennettua joukkuetta on saatu vahvistettua pala palalta valmiimmaksi ryhmäksi.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Oilers on nähty playoffseissa kuusi kertaa. Nyt joukkue pelasi toista kertaa lännen finaaleissa kolmen kauden sisään.

– Kyllähän sitä välillä on katsonut, että tuleeko siitä valmista. Silloin kun he saivat McDavidin, oli oikeastaan ajan kysymys, että milloin he tulevat olemaan finaaleissa taas, Jokinen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– McDavidia on paljon kritisoitu oikeastaan joka vuosi, että tuolla miehellä ei voi voittaa, sama Draisaitlin kohdalla, että he hyökkäävät liikaa. Jos tuollaiset pelaajat edes vähän toimivat puolustussuuntaan, niin kyllähän silloin pelaat mestaruudesta, niin se vain menee.

Oilersia vahvistettu määrätietoisesti

Edmontonin kausi alkoi umpisurkeasti. Joukkue oli lokakuussa NHL:n hännänhuippuja, kunnes marraskuussa tehty päävalmentaja Jay Woodcroftin korvaaminen Kris Knoblauchilla alkoi tuottaa äkillistä tulosta.

Joukkuetta vahvistettiin tammikuussa oikukkaalla veteraanihyökkääjällä Corey Perrylla ja siirtorajalla sentteri Adam Henriquella. Myös Evander Kanelle annettu uusi mahdollisuus on tuottanut tulosta.

– Viime kaudella, kun piti saada puolustus kuntoon, niin isoin homma siinä oli varmaan Mattias Ekholmin treidi sinne, nimenomaan puolustavaksi puolustajaksi. He ovat joka vuosi tilkinneet puutteita, joita heillä on ollut. Tänä vuonna ovat pelanneet joukkueena paremmin ja tiiviimmin.

– Kaikkihan tietävät heidän tulosyksikkönsä, että he voivat voittaa pelejä 7–6, mutta kyllä tämä mestaruus tullaan ratkaisemaan sillä, että kumpi puolustaa paremmin, Jokinen linjaa.

Maalivahtiosastolla Floridalla on laittaa tolppien väliin kaikin mahdollisin tunnustuksin NHL:n eliittiin korotettu Sergei Bobrovski, joka on vielä 35-vuotiaana pystynyt nostamaan tasoaan viime vuoden finaalitappiosta.

Oilersin maalin suulla aloittaa toista kauttaan ykkösvahtina pelaava 25-vuotias Stuart Skinner. Hän pääsi todistamaan kykynsä voitokkaassa lännen finaalisarjassa Dallas Starsia vastaan, jos epäilijöitä vielä jossain oli.