Kaapo Kakon tehopisteet ovat sukeltaneet alkukaudesta.
Eeli Tolvanen, Kaapo Kakko ja Jani Nyman elävät ankeita aikoja jääkiekon NHL:ssä.
Suomalaiskolmikon joukkue Seattle Kraken on liigan heikoin porukka joukkueiden kymmenen viime ottelun vertailussa. Tuoreimpana tappiona Seattle taipui kotiareenallaan Buffalo Sabresille 1–3, ja nyt joukkue on hävinnyt yhdeksästä viime ottelustaan peräti kahdeksan.
Seattle pelaa NHL:ssä viidettä kauttaan. Vaikka joukkue pääsi toisella kaudellaan pudotuspeleihin ja pudotti tuolloin avauskierroksella hallitsevan mestarin Colorado Avalanchen, on Krakenia vaivannut koko taipaleensa ajan tietynlainen tasapaksuus.
Seattlen pelaajat eivät säkenöi hyökkäystilastoissa. Joukkueen paras pistemies on kanadalaiskonkari Jordan Eberle, joka on tehnyt 30 ottelussa tehot 9+10=19.
Suomalaispelaajista etenkin Kakon alkukausi on ollut tuskainen. Noin vuosi sitten New York Rangersista Seattleen siirtynyt turkulaishyökkääjä väläytti viime kaudella osaamistaan uudessa joukkueessaan (30 tehopistettä 49 ottelussa), mutta tällä kaudella Kakko on tehnyt 14 ottelussa vain kolme pistettä (1+2).
Kakko oli kauden alussa loukkaantuneena.