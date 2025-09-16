MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi tarttuu jääkiekon SM-liigan avausviikon puheenaiheisiin. Negatiiviselta puolelta hän nostaa esiin Ilveksen ja HIFK:n.

Yhtenä mestarisuosikkina kauteen lähtenyt Tampereen Ilves ei saanut pistetiliään auki avausviikon kahdessa ottelussaan – tuloksena 3–4- ja 2–6-vierastappiot JYPille ja Kärpille.

Kivi teki Ilveksen pelaamisesta hieman hälyttävän huomion.

– Vähän on opportunistista kieltämättä. Pelkästään hyökkäysalueella hyökkääminen ei riitä. Siellä on kyllä vauhtia, jos sinne päästään… he pelaavat nyt koko ajan riskirajan riskin puolella, ja verkko heiluu omassa päässä, asiantuntija analysoi.

– Se on kivaa pelaamista, mutta ei sillä voita.