HIFK hävisi jo neljännen kerran peräkkäin ja ajautui SM-liigan jumboksi, kun sarjaa on pelattu kaksi viikkoa. Kapteenin C-kirjainta kantavan Jori Lehterän mukaan joukkueen asenne oli SaiPa-tappiossa oikea. Yksityiskohta Lehterän haastattelusta herätti MTV Urheilun asiantuntijan Lasse Kukkosen huomion.

SaiPa haki Nordikselta 4–1-voiton lauantaina. Tappion lisäksi HIFK sai karmeaa lisäpainetta sairastuvalle, kun Paavo Kohonen, Lauri Sinivuori ja Otto Somppi jättivät pelin kesken.

HIFK:n tähtipelaaja Jori Lehterä siteerasi ottelun jälkeen kiekkovalmentaja Ville Niemistä.

– Niin kuin "Nemo" sen sanoi, että "herra koettelee, muttei hylkää". Tänään nähtiin jo ihan hyvää tsemppaamista, asenne oli oikea. Tässä on ollut vähän sellaista, että ei olla menty kamppailuihin, mutta tänään oli asenne ja kamppailuvalmius.

– Joo, hävittiin vielä taidossa ja noissa, mutta tuollaiseen taistelupeliin, mitä oli, on hyvä rakentaa. Ei missään nimessä olla kyllä tyytyväisiä. Ei auta kuin joka äijän uskoa omaan itseensä, niin sitä kautta se sitten tulee, Lehterä jatkoi.

– Ei ole suunta kuin eteenpäin, Lehterä päätti.

HIFK-konkarin haastattelusta keskusteltiin heti perään MTV Katsomon ottelustudiossa, jossa juontaja Suvi Puukankaan ja asiantuntija Lasse Kukkosen huomio kiinnittyi Lehterän pelihanskaan. Peluri ei riisunut vasemman kätensä kiekkohanskaa haastattelun aikana. HIFK:n loukkaantumistilanne sai Kukkosen spekulointivaihteen päälle.

– Toinen hanska kävi poissa. Oliko sielläkin jotakin? En tiedä, Kukkonen viittasi Lehterään.

Lehterän haastattelu pääkuvan videolla.

– Heillä on vakava tilanne. Ulkopuolelta katsottuna pitää puhua kriisistä. Tulostahdin pitää muuttua. Pitääkö pelin olla täydellistä ensi viikolla? Ei. Mutta pisteitä varmaan kannattaa ruveta kohta saamaan, Kukkonen jatkoi HIFK:n tilanteesta.

Katso Kukkosen koko analyysi HIFK:n tilanteesta alta:

3:30 Lasse Kukkonen spekuloi Jori Lehterän hanskaepisodilla: "Oliko sielläkin jotakin?"