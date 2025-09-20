MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kritisoi HIFK-päävalmentaja Olli Jokisen ulostuloa.

Helsingin IFK on ollut jääkiekon SM-liigan alkukauden kuuma peruna mutta ei positiivisessa mielessä. Lukuisista loukkaantumisistakin kärsinyt helsinkiläisseura on rämpinyt pahasti ja hävinnyt sesongin ensimmäisistä neljästä pelistään kolme.

HIFK:n tuore päävalmentaja Olli Jokinen latasi jo keskiviikon Lukko-ottelun jälkeen, että joukkueeseen pitää saada uusia pelaajia. Hän kommentoi myös, ettei tilanne ole reilu nuorille pelaajille.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu ruoti näitä puheita lauantaina studiossa.

– Sen kommentin, joka tuli Olli Jokiselta keskiviikon pelin jälkeen, allekirjoitan ihan täysin. Nuoria pelaajia on suojeltava, ja tämä ei ole hyvä tilanne kenellekään, mutta kyllä on hälyttävää, että joukkueen päävalmentaja kritisoi julkisuudessa seurajohtoa. Missään tapauksessa joukkueessa ei saisi toimia näin, on Olli Jokinen sitten oikeassa tai ei, Joensuu sanoi.

Asiantuntija Lasse Kukkonen puolestaan tuumi, että toivottavasti HIFK:ssa ei mennä epäonnen taakse, sillä se on urheilussa "aika laiska selitys".

– Tulosta pitää tulla nyt, koska paine kasvaa joka pelissä. Jostakinhan se kertoo, että julkisuuteen tulee, että nyt tarvitaan pelaajia. Alkuviikosta urheilujohtaja Pesosen Janne sanoi, että odotetaan rauhassa. Sitten pari päivää myöhemmin päävalmentaja sanoi, että nyt tarvitaan. Nyt sitten katsotaan. Siellä on muutamia suomalaisia, aika mielenkiintoisiakin pelaajia markkinoilla, Kukkonen sanoi ja nimesi pelimiehiä perään.

Keitä pelaajia Kukkonen nosti esiin? Katso asiantuntijoiden keskustelu HIFK:sta ylälaidan videolta.

HIFK isännöi tänä iltana SaiPaa.