SM-liigassa pelaava HIFK on kärsinyt viime vuosina loukkaantumishuolista, jotka eivät ole hellittäneet alkaneella kaudellakaan.

Vaikka kausi on alkutekijöissään piinaavat loukkaantumishuolet HIFK:ta jo tässä vaiheessa. Seura tiedotti aiemmin tällä viikolla, että joukkueen avainpelaajien joukkoon lukeutuva Pakarinen joutuu loppuvuodeksi sairauslomalle.

Pakarisen lisäksi perjantaisesta Kiekko-Espoo-ottelusta sivussa loukkaantumisten vuoksi olivat Jere Somervuori, Ilari Melart, Juhani Jasu, Arttu Kärki, Valtteri Piironen ja Sebastian Repo.

– Jori Lehterä on melkein ainoa pelaaja, joka on pysynyt lähivuodet terveenä. Häneltäkin jäi viime vuonna muutama peli väliin, mutta kaikki muut ovat olleet klesana. Siitä on tosi vaikea rakentaa nappiin menevää suoritusta, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

Perjantaina HIFK sai lisää huolestuttavia uutisia, kun luottopuolustaja Petteri Lindbohm loukkaantui Kiekko-Espoota vastaan pelatussa ottelussa. Lindbohm ei ole HIFK:n mukana lauantain Pelicans-pelissä.

HIFK operoi vuodesta toiseen suurella pelaajabudjetilla, mutta suoraan sanottuna tällä kaudella helsinkiläisten pelaajamateriaali kalpenee SM-liigan ennakkosuosikkien rinnalla, eikä avainpelaajien loukkaantumisille ole juurikaan varaa.

MTV Urheilun uusi asiantuntija Jesse Joensuu osoittaa syyttävän sormensa urheilujohtaja Janne Pesosen suuntaan.

– IFK:lla on lähihistoriassa paljon tätä ongelmaa. Se ei kyllä mene valmennuksen piikkiin, vaan valmennuksen yläpuolelle. Melart, Repo ja Pakarinen. Tuo rosteri kaipaisi juuri heitä, jotta tämä olisi se iso paha IFK. Sormi osoittaa urheilujohtoon. Kyllä pitäisi varmistaa se, ettei tämä olisi vuotuinen ongelma, Joensuu täräyttää.