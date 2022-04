Jelena Välbeltä pöyristyttävää natsipuhetta – "Maailma tulee ymmärtämään meitä"

Venäjä on suljettu lajiliittojen toimesta lähes täysin kansainvälisen huippu-urheilun ulkopuolelle sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin käynnisti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuun loppupuolella.

Tämän seurauksena Venäjän suunnalta on kuultu lukuisia maan urheilijoiden puolesta tehtyjä vetoomuksia, joita on usein väritetty venäläisellä propagandalla.

– Maailma tulee ymmärtämään meitä ja kaikkea tätä. On selvää, ettei natsismia saisi esiintyä maapallolla nykyiseen tapaan. Mutta nyt Pandoran lipas on auki, Välbe kommentoi venäläiselle Championatille .

/All Over Press

/All Over Press

Venäjän johdon natsiväitteille – monien muiden sotaan liittyvien lausuntojen tapaan – ei ole löydetty perusteita. Väite on myös pöyristyttävä siitä syystä, että Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on juutalainen. Saksalaiset tappoivat hänen sukulaisiaan toisessa maailmansodassa.

Välbe nostaa esiin myös ranskalaisen ampumahiihtotähden Simon Fourcaden kommentit siitä, että venäläisurheilijoiden sulkeminen kilpailusta on väärin .

– On vaikea olla Simonin kanssa eri mieltä, sillä venäläisurheilijoiden sulkeminen on tuhoisaa. Urheilulla on ollut yhdistävä vaikutus, Välbe perustelee nostaen esiin myös eri taideinstituutioista pois potkitut venäläiset.