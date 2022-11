Aleksandr Bolshunov avautui – Petter Northugin ärhäkkää vastausta peukaloitiin Venäjällä: "Järjenvastainen tilanne"

– Venäjä on sodassa Ukrainan kanssa, Bolshunov! Maastohiihto on tärkeää sitä harrastaville, mutta isommassa kuvassa se on täysin merkityksetöntä. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on täysin oikeutetusti asettanut venäläisurheilijat pannaan, kunnes rauha saadaan solmittua, Northug jyrisi.