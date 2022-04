Veronika Stepanovan käytös oli liikaa Jelena Välbelle – "Miksi helvetissä olet siellä?"

Venäjän olympiakomitean joukkueessa viestikultaa Pekingin talviolympialaisissa voittanut Stepanova on ollut voittonsa jälkeen paljon esillä mediassa. Välbe latasi kovaa tekstiä Sports.ru -sivustolle Stepanovasta.

– Veronika Stepanova on varmaankin ainoa, joka on hullaantunut omasta tähteydestään. Minulla on säännöllisesti halua soittaa hänelle ja sanoa, että ehkä tv:ssä esiintymisen sijaan olisi aika aloittaa harjoittelu? Kaikki hiihtäjät ovat Venäjän mestaruuskisoissa, mitä sinä teet Moskovassa? Välbe sanoi.