Jelena Välbeltä absurdia puhetta Vladimir Putinista

Välbe on jättänyt kuitenkin kommentoimatta politiikkaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun loppupuolella. Nyt hän on kuitenkin antanut tukensa ja ihailunsa Putinille.

– Uskon, että hänen on täytynyt valloittaa 99 prosenttia Venäjän naisista. Kun hän puhuu, niin monet naiset kuuntelevat. Todella harvat naiset kuuntelevat muita poliitikkoja. Olen aina äänestänyt Vladimir Vladimirirovich Putinia presidentiksi. Olen hänen neuvonantajansa. Siksi en koskaan kiistä, keskustele tai ajattele hänen päätöksiään, koska luotan häneen täysin. Ja se on mielestäni oikein, Välbe sanoi hymyillen.

Välbe on itsekin ollut mukana politiikassa ja juurikin Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kautta. Hän tavoitteli aluksi paikkaa Venäjän parlamentissa kaksi vuotta sitten, mutta vetäytyi lopulta ehdokkuudestaan. Norjan Helsinki-komitean asiantuntija Ivar Dale ei usko Välben puheisiin.

– En usko, että 99 prosenttia naisista kannattaa Putinia. Jos luet Venäjän valtion hallinnoimaa mediaa, niin voit saada sen vaikutelman. Se on täysin väärin. Jotkut ymmärtävät tämän ja silti kannattavat häntä. Sota menee huonosti Putinin osalta ja he ehkä tarvitsevat uusia positiivisia ääniä, Dale sanoi NRK:lle .

Välbe on pitänyt matalaa profiilia Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tämä on nyt rikottu ja NRK:n urheilutoimittaja Jan Petter Saltvedt on sitä mieltä, että Välben pitää saada sivuun kaikkiin urheiluun liittyvistä tehtävistä.