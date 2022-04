Hiihtopomolta suoraa puhetta Jelena Välbestä – "Se ei todellakaan paranna asiaa"

FIS pitää toukokuussa kokouksen, jossa muun muassa valitaan 18 jäsentä liiton hallitukseen. Ehdokkaita on yhteensä 23 ja yhtenä nimenä listalla on Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Välbe. Venäjän hiihtopomo on toistuvasti esittänyt kritiikkiä maan urheilijoiden sulkemiselle pois kansainvälisistä kilpailuista. Hän on myös tukenut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.