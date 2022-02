Hiihtotähti Veronika Stepanova ei voinut hyväksyä ruotsalaistoimittajan vihjailua – "Miksi et vaadi alusvaatteideni tarkastusta?"

Pettersson nosti kolumnissaan esiin sen, että on mahdotonta saada tietää, käyttivätkö jotkut maat kiellettyjä voiteita. Hän mainitsi erikseen Venäjän ja Saksan hyvät sukset.

– Ruotsalaisen Expressenin asiantuntijalla Tomas Petterssonilla on erinomainen hajuaisti – hän haistoi C8-fluorivoidetta suksistani (ja Saksan tyttöjenkin suksista) todella, todella kaukaa. Vaikka sitä ei olekaan, aloitti Stepanova.

– Minulla on ehdotus, Tomas. Miksi et vaadi alusvaatteideni tarkastusta – ehkä siellä on moottori piilossa, kuten Katto-Kassisella kirjoissa. Se otsikko myisi varmasti paremmin, eikö niin?!