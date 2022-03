Natalia Neprjajeva sai tylyn kehotuksen omalta valmentajaltaan – venäläistähti iskee nyt takaisin: "Tuollaiset sanat satuttavat ketä tahansa tyttöä"

Norjalainen Dagbladet on nostanut esiin kommentit, jotka Natalja Neprjajevan valmentaja Juri Borodavko laukoi ennen hiihtokauden alkua. Luotsi kommentoi kriittiseen sävyyn suojattinsa painoa.

– Ihanteellisesti hänen tulisi painaa noin 62–63 kiloa, jotta voisi suoriutua optimaalisesti, mutta tällä hetkellä hänen painonsa on este seuraavien askelien ottamisessa, Borodavko totesi.

– Ongelma on se, että hänellä ei ole rasvaa, jota voisi pudottaa. Se on melkein pelkästään lihasta, ja siksi siitä tulee vaikeaa pudottaa painoa ilman, että se vaikuttaa (negatiivisesti) suoritukseen. Hän ei voi lopettaa proteiinin syömistä ja elää vain hiilihydraateilla. Meidän on vain toivottava, että hän polttaa sen ennen kuin kilpailukausi alkaa, Borodavko jatkoi.