Jättitutkimus paljastaa 10 elämäntapaa, jotka todennäköisesti madaltavat kaikkien syöpien riskiä

Tästä syystä nämä elämäntavat laskevat syövän riskiä

Imettäminen

Liiallisen estrogeenin määrä elimistössä on yhdistetty lisääntyneeseen syöpäriskiin.

Pikaruoan ja punaisen lihan välttely

Pikaruoka on yhdistetty syöpään, sillä niiden runsas kuluttaminen lisää ylipainon mahdollisuutta ja ylipaino puolestaan voi aiheuttaa kehossa hormonaalisia muutoksia, jotka voivat aiheuttaa syöpäkasvainten kasvua.

Alkoholin juomisen lopettaminen

Syöpää ehkäisevät lisäravinteet

Tutkimuksen taustalla aiemmin annetut viralliset elämäntapasuositukset

Tutkijat halusivat selvittää, kuinka hyvin jo aiemmin WCRF:n (The World Cancer Research Fund) ja AICR:n (the American Institute for Cancer Research) elämäntapasuositukset syövän ehkäisemiseksi toimivat, kertoo Daily Mail.