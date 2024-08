Tutkimus: Tuttu lääke voisi ehkäistä suolistosyöpää tietyillä ihmisillä

Tutkimuksen lähtökohta

Tutkimuksessa yli 100 000 ihmisen tiedot

Vuosikymmenen seuranta ja kyselyitä

Tutkimuksissa arvioitiin osallistujien painoindeksiä, alkoholinkäyttöä ja ruokavaliota, sitä, tupakoivatko he ja kuinka paljon he harrastivat liikuntaa.

On hyvä huomata, että tarkastelussa olivat Yhdysvalloissa myytävät aspiriinivalmisteet.

Tällaisia havaintoja tutkimuksessa saatiin

Osallistujilla, joilla todettiin olevan epäterveelliset elämäntavat, oli käytöstä enemmän hyötyä. Näin oli erityisesti silloin, jos he tupakoivat tai jos heidän painoindeksinsä oli yli 25. BMI 25–29,9 katsotaan ylipainoksi.

– Tuloksemme osoittavat, että aspiriini voi suhteellisesti pienentää huomattavasti kohonnutta riskiä niillä, joilla on useita paksusuolen ja peräsuolen syövän riskitekijöitä, kertoo lääkäri Daniel Sikavi , tutkimuksen pääkirjoittaja ja gastroenterologi sähköpostitse CNN:lle.

– Sen sijaan terveellisempiä elämäntapoja noudattavilla henkilöillä on pienempi lähtötilanteen riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään. Siksi aspiriinista saatava hyöty oli edelleen ilmeinen, vaikkakin vähäisempi.

Syytä ei tiedetä

Tutkimuksessa ei pystytty määrittämään syytä sille, miksi säännöllinen aspiriinin käyttö näytti olevan niin hyödyllistä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aspiriini saattaa estää tulehdusta edistäviä signaaleja, jotka voivat johtaa syöpään.

Heidän mukaansa lääkäreiden pitäisi punnita erilaisia elämäntapaan liittyviä riskitekijöitä, kun he päättävät, pitäisikö jonkun ottaa säännöllisesti aspiriinia paksusuolensyövän ehkäisemiseksi.

Ulkopuolisen tutkijan kommentit

Annunziatan mukaan on tärkeää pitää mielessä, että tutkimus ei ole satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa verrataan ihmisiä, jotka saivat aspiriinia, niihin, jotka eivät saaneet aspiriinia. Niinpä siinä on rajoituksia, jotka on pidettävä mielessä, ja lisätutkimuksia tarvitaan.