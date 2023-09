Leukemian oireet ovat salakavalan epämääräiset – tunnista hälytysmerkit

Leukemioita on montaa eri tyyppiä. Aikuisten yleisin leukemia on krooninen lymfaattinen leukemia, jota diagnosoidaan Suomessa noin 150 uutta tapausta vuodessa, kertoo yliopistosairaanhoitopiirien tuottama Terveyskylä-sivusto. Leukemia on lasten yleisin syöpä ja heillä taudin yleisin tyyppi on akuutti lymfaattinen leukemia.