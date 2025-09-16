Armand Duplantis kuittasi MM-kultansa lisäksi komean rahapotin, kun hän teki uuden maailmanennätyksen yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa.
Ruotsalainen supertähti rikkoi seiväshypyn maailmanennätyksen jo 14. kerran urallaan, kun hän voitti kultaa yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa maanantaina.
Duplantis päihitti ensin kultataistossa kreikkalaisen kilpailijansa Emmanouil Karalisin, minkä jälkeen hän onnistui saavuttamaan ennennäkemättömän 6,30 metrin korkeuden. Kyseessä oli Tokion MM-kisojen ensimmäinen uusi ME-tulos.
Armand Duplantis on laittanut seiväshypyn ME:n säpäleiksi 14 kertaa viiden vuoden sisään.
Se paransi hänen edellistä, elokuussa Budapestissa tekemäänsä 6,29 metrin maailmanennätystä yhdellä senttimetrillä. Kyseessä oli jo neljäs kerta, kun hän on onnistunut parantamaan ME-tulostaan vuonna 2025.
Duplantisin ME-tulokset
2020 - 6,17m
2020 - 6,18m
2022 - 6,19m
2022 - 6,20m
2022 - 6,21m
2023 - 6,22m
2023 - 6,23m
2024 - 6,24m
2024 - 6,25m
2024 - 6,26m
2025 - 6,27m
2025 - 6,28m
2025 - 6,29m
2025 - 6,30m
Lisäksi Duplantis kuittasi maailmanennätyksestään Tokion MM-kisoissa huimat 100 000 dollarin palkintorahat.
World Athletics tiedotti MM-kisojen alla, että maailmanennätyksen tehneet urheilijat ovat oikeutettuja 100 000 Yhdysvaltain dollarin erityispalkintoon.
Suorituksen on kuitenkin oltava parannus nykyiseen maailmanennätykseen. Suoritukset, jotka sivuavat lajin nykyistä maailmanennätystä, eivät oikeuta sadan tonnin rahapalkintoon.
Yksilölajien MM-kultamitaleista urheilijat palkitaan puolestaan 70 000 dollarilla. MM-hopea lihottaa rahapussia 35 000 dollarilla ja MM-pronssi 22 000 dollarilla.