Armand Duplantis rikkoi taas uuden maailmanennätyksen

Onnistumistensa myötä Duplantis on saavuttanut Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) tuoreimmalla maailmanlistalla huimat 1617 pistettä. Kyseessä on lukema, johon kukaan muu ei ole aiemmin yltänyt.

Sen jälkeen, kun WA otti käyttöön uuden ranking-järjestelmänsä vuonna 2019, vain Duplantis on onnistunut rikkomaan lähes mahdottomana pidetyn 1600 pisteen rajan.

"Se on raskas titteli"

Duplantis on maailmanlistalla täysin omissa korkeuksissaan. Eroa kakkossijalla majailevaan Jakob Ingebrigtseniin (1529 pistettä) on enemmän, kuin mitä norjalaisjuoksijalla on tällä hetkellä 30. sijalla olevaan korkeushyppääjätähti Hamish Kerriin.