Armand Duplantis teki Tokion MM-seiväsfinaalissa huomiota herättäneitä eleitä.

Ruotsin Armand Duplantis paransi maailmanennätystään Tokion MM-seiväsfinaalissa sentillä lukemiin 630 ja otti odotetun ylhäisesti omansa.

Mutta "Mondo" ehti sitä ennen finaalissa hivenen myös hämmentää.

600 taivutettuaan ruotsalainen hyssytteli sormi suunsa edessä.

Supertähti ei ollut kilvan jälkeen varma, kenelle tai mitä varten ele oli osoitettu.

– En oikein muista sitä itse. Vain sen, että lisää olisi ehkä tulossa, hän tuumi lehdistötilaisuudessa Aftonbladetin mukaan.

Lisää totisesti tuli. Myös eleitä. 610 ylitettyään Duplantis asetti kätensä kuin olisi pitänyt jousta ja teki sen jälkeen lyöntiliikkeen kuvitteellisella baseball-mailalla.

– Ette tiedä tuosta mitään? Sen on täytynyt olla vähän hämmentävää.

Eleen Mondo oli napannut japanilaiselta baseball-tähdeltä Ichiro Suzukilta.

– Se oli vähän hölmöä, mutta veljeni oli katsomossa ja halusin vain naurattaa häntä. Hän pelaa baseballia, Duplantis setvi.

– Ja se oli myös Japanin kansalle, vaikka en tiedä, ymmärsivätkö he sitä.

Seipään MM-hopeaa saavutti Kreikan Emmanouil Karalis. Miehen tulos 600 jäi Duplantisin tuoreesta ME:stä 30 senttiä.