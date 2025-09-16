Silja Kosonen ei ottanut vieläkään mitalia arvokisoissa. Se on tulevaisuutta ajatellen vain hyvä asia, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

Missä vaiheessa urheilijan kehitys loppuu? Yleensä siihen liittyy tyytyväisyys, ainakin tavoitteiden puute. Usein siinä pisteessä, kun urheilija tuntuu saavuttaneensa tarpeeksi, tuloskäyrä tasaantuu tai jopa kääntyy laskusuuntaan.

Silja Kososella tuloskäyrä on osoittanut jo monta vuotta ylöspäin. Hän jysäytti alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen 73,43 neljä vuotta sitten, minkä jälkeen hän on hiipinyt tasaisen varmasti kohti maailman kärkeä.

Vuoden 2021 olympialaisissa tuli karsiutuminen finaalista, eli karsinnan sija 14.

Vuoden 2022 MM-kisoissa sija 7 ja EM-tasolla sija 5.

Vuoden 2023 MM-kisat päättyivät sijaan 5.

Vuoden 2024 olympialasissa sija 5, EM-Roomasta sija 4.

Vuoden 2025 MM-kisojen sijoitus 4:s.

Vaikka Kososen ennätys ei ole parantunut joka kaudella, osoittaa pitkän ajan käyrä myös kauden parhaiden heittojen osalta kohti koillista.

Vuoden 2021 paras tulos 73,43

Vuoden 2022 paras tulos 72,22

Vuoden 2023 paras tulos 74,19

Vuoden 2024 paras tulos 74,04

Vuoden 2025 paras tulos 77,07

Linjasin jo neljä vuotta sitten, että Silja Kosonen tulee voittamaan Suomelle olympiakultaa.

Se on vielä tällä hetkellä melko kaukainen ennuste, sillä maailman kärki painelee MM-kisojen perusteella noin viiden metrin päässä. Pronssimitaliin on puolestaan matkaa pari metriä.

Jos Kosonen olisi saavuttanut mitalin, olisi se tietysti ollut hieno asia, mutta kenties vienyt suurimman vimman kultamitalipotentiaalin täyttämisen suhteen. En väitä, että Kosonen alkaisi MM-mitalistina laiskottelemaan, tai että harjoittelu kärsisi. On kuitenkin päivänselvää, että ennen kuin se mitali tulee, Kososella on entistä suurempi motivaatio harjoitella himpun verran kovempaa ja tehdä kaikki vielä vähän paremmin kuin aikaisemmin.

MM-finaalin jälkeen Kosonen oli melko tyytyväinen, mutta onneksi myös hieman pettynyt. Onneksi mitalia ei siis tullut. Se takaa, että ensi vuonna Kososen leka lentää entistäkin pidemmälle, ja kultamitali on entistä lähempänä.