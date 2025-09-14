Silja Kosonen jysäytti moukarikarsinnassa heti ensimmäisellään hirmukaaren 75,88, millä irtosi suora finaalipaikka Tokion MM-kisoissa.

– Ajattelin, että sellainen varma kova heitto, mutta ei revi ihan liikaa. Se näytti, että olisi ollut juuri ja juuri 74 metriä, mutta otan tuonkin, Kosonen myhäili karsinnan jälkeen

Kosonen on ollut läpi arvokisahistorian todella varma heittäjä karsinnassa. Tälläkin kertaa karsintaraja paukahti rikki, vaikka yöunet jäivät vähäisiksi.

– Herätys oli 4.10 ja heräsin noin 2.50. Kolmen ja puolen tunnin unilla ihan hyvin, Kosonen kommentoi.

Finaali kisataan huomenna illalla.

– Toivotaan että parempia heittoja. Mielellään ensin varma hyvä tulos alkuun, ja jos sellainen tulee, niin sitten kaikki peliin, Kosonen

Kosonen on tällä kaudella heittänyt moukarin ennätyksekseen 77,07, joka jää Krista Tervon Suomen ennätyksestä vain seitsemän senttiä.

Tervo heittää päivän toisessa karsintaryhmässä, joka alkaa Suomen aikaa klo 4.45.