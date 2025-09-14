Lotta Harala käveli 100 metrin aitojen alkueräjuoksun jälkeen media-alueella etsien piikkareitaan, kun japanilaistoimitjsijat olivat vieneet ne säilöön.

Haralan juoksun jälkeen media-alueella pyöri toimitsija Puman kultaiset piikkarit kädessään, eikä löytänyt niille omistajaa. Hetken kuluttua alueelle ilmestyi hämmentynyt Harala, selkeästi etsien kenkiään, mutta ne oli jo viety säilöön.

– Oletko käynyt jo jossain? SUL:n mediavastaava Tapio Nevalainen tiedusteli Haralalta tarkoittaen haastatteluita.

– En ole käynyt vielä missään, hämmentynyt Harala huikkasi.

Hetken selvittelyjen jälkeen piikkareiden sijainti oli paikallistettu.

– Kyllä ne vielä löytyy. Mä jätin ne haastattelun ajaksi, ja joku oli poiminut ne parempaan talteen, Harala naureskeli.

Harala juoksi oman alkueränsä vahvasti aikaan 12,86, millä irtosi neljäs sija ja jatkopaikka välieriin.

– Ihan hyvä alkueräjuoksu. Vire on hyvä ja kunto on hyvä. Vähän alkueräjuoksu tuppaa olemaan minulla virheitä välttelevä ja vähän pehmeä. Huomiseen ei ole kuin voitettavaa, Harala linjasi.

Teknisesti välieriin Haralalla on selkeä parannuskohde.

– Etujalka ei ollut riittävän aggressiivinen, ja leijailin liian pitkää aidan päällä, jotta ei tulisi kolausta. Kun laitan etujalkaa niin sanotusti syömään aitoja, saan sen nopeammin maahan. Se on sellainen tekninen asia, mihin pitää keskittyä.

– Vähän rohkeutta ja aggressiota lisää, niin uskon että sieltä tulee tulee parempi aika.