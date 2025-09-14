Jamaikan Oblique Seville pinkoi miesten 100 metrin maailmanmestaruuteen Tokion MM-kisoissa sunnuntaina ja otti harteilleen maailman nopeimman ihmisen manttelin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Seville, 24, kellotti finaalissa oman ennätyksensä 9,77. Himmeämmät mitalit ottivat Jamaikan Kishane Thompson (9,82) ja USA:n Noah Lyles (9,89).
Naisten 100 metrin maailmanmestaruuden otti hetkeä aiemmin Yhdysvaltojen Melissa Jefferson-Wooden MM-kisaennätyksellä ajalla 10,61. Mitalikolmikon täydensivät Jamaikan Tina Clayton ja Saint Lucian Julien Alfred.
Melissa Jefferson-Wooden (kesk.) on maailman nopein nainen.2025 Getty Images