Jakob Ingebrigtsen oli kuin varjo itsestään Tokion MM-kisojen 1500 metrin juoksussa. Hän karsiutui jatkosta ajalla 3.37,84.

Ingebrigtsen aloitti juoksun tuttuun tapaan tarkkaillen joukon perällä. Lopussa häneltä odotettiin nousua, mutta norjalainen vain hyytyi, kun olisi pitänyt kiristää.

– Todella huono. Paljon huonompi kuin olin ajatellut ja toivonut, Ingebrigtsen kommentoi medialle kisan jälkeen.

Norjalainen on kärsinyt pitkään akillesjännevammasta, ja Tokion MM-startti oli hänelle vasta ulkoratakauden ensimmäinen.

– Olen tietysti pettynyt. Tämä kertoi, missä todellisuudessa mennään, Ingebrigtsen sanoi.

Ingebrgitsen aikoo kuitenkin juosta kisoissa vielä 5 000 metriä. Hän on matkan puolustava maailmanmestari.

– Kunto ei ollut tarpeeksi hyvä 1500 metrille, mutta uskon, että se on parempi viidellä tuhannella. Olen tietenkin nyt skeptisempi kuin olin (ennen juoksua), mutta en uskonut, että olisin näin huono. Mutta tänään voi olla myös vähän huono päivä, Ingebrigtsen pyöritteli.

– Olen juossut harjoituksissa paremmin kuin nyt, joten tämä oli yllättävää.

Ingebrigtsenin erän voitti Jake Wightman ajalla 3.36,90. Jatkoon olisi tarvittu aika 3.37,32.