Moukarinheittäjä Suvi Niiranen ei ollut lainkaan tyytyväinen suoritukseensa yleisurheilun MM-kisojen moukarikarsinnassa.
Niirasen, 28, kohtalona oli karsiutuminen. Niirasen pisin heitto kantoi 66,37 metriä, mikä oikeutti karsinnassa vasta 31. sijaan.
Vain yhden hyväksytyn heiton heittänyt Niiranen oli rajusti pettynyt omaan MM-suoritukseensa.
– Lopputulos on tosi huono. Sitä ei pysty kaunistelemaan millään tavalla, Niiranen summaa MTV Urheilulle.
Karsinta jätti Niiraselle myös runsaasti jossiteltavaa.
– Toinen heitto oli todella hyvä. Siinä oli rentoutta, kiihtyvyyttä ja tehoja. Se kun olisi mennyt sektoreiden sisälle, niin luulen, että se olisi ehdottomasti ollut ennätysheitto, Niiranen sanoo.
– Mutta tämä on aivan turhaa lässytystä. Muut olivat parempia, Niiranen summaa.
Niiranen on heittänyt moukarinsa urallaan parhaimmillaan 71,10 metriin. Ennätysheitolla Niiranen olisi lunastanut paikkansa finaalissa, sillä viimeisenä MM-finaaliin eteni Irlannin Nicola Tuthill tuloksella 70,70.